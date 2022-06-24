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ТАСС: Порядка 600 украинских боевиков сдались в плен под Лисичанском
Около 4,5 тысяч солдат ВСУ окажутся в котле под городом undefined
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ТАСС: Порядка 600 украинских боевиков сдались в плен под Лисичанском

Около 4,5 тысяч солдат ВСУ окажутся в котле под городом

Помощник министра внутренних дел Луганской Народной Республики Виталий Киселев сообщил, что около 600 украинских военнослужащих сложили оружие и сдались союзным силам под Лисичанском. В разговоре с ТАСС он уточнил, что среди сдавшихся боевиков есть раненые.


«Я полагаю, что не более 600 человек [сдались в плен], это с ранеными, большая часть убежала в рассыпную через Мирную Долину в Лисичанск. Погибших в разы больше», — рассказал Киселев.


По его словам, в котле под Лисичанском окажутся около 4,5 тысяч солдат ВСУ. Ранее Киселев говорил о том, что части Народной милиции ЛНР и ВС России к вечеру 24 июня «закроют крышку» котла с западного направления.


Помощник министра внутренних дел республики также рассказал, что освобождение территории вокруг города займет максимум полторы недели. В частности речь идет о населенных пунктах неподалеку от города, после чего останется установить контроль нам Лисичанском и заводом «Азот».


Ранее официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков сообщил, что российские военные и подразделения Народной милиции ЛНР освободили города Горское и Золотое. Он также сообщил, что Южная группировка российских войск разгромила солдат ВСУ в «Горском котле».


Конашенков также заявил, что соединения и воинские части группировки войск «Центр» ВС ПФ при блокировании Лисичанска с юга в течение пяти дней освободили 11 населенных пунктов.

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Минобороны России: До 500 украинских военных уничтожили на заводе «Океан» в Николаеве

Служащие с оружием и техникой находились в цехах предприятия 22 июня 2022
Dailystorm - Минобороны России: До 500 украинских военных уничтожили на заводе «Океан» в Николаеве
#спецоперация #рф #лнр #украина #сми
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