ТАСС: Порядка 600 украинских боевиков сдались в плен под Лисичанском

Помощник министра внутренних дел Луганской Народной Республики Виталий Киселев сообщил, что около 600 украинских военнослужащих сложили оружие и сдались союзным силам под Лисичанском. В разговоре с ТАСС он уточнил, что среди сдавшихся боевиков есть раненые.





«Я полагаю, что не более 600 человек [сдались в плен], это с ранеными, большая часть убежала в рассыпную через Мирную Долину в Лисичанск. Погибших в разы больше», — рассказал Киселев.





По его словам, в котле под Лисичанском окажутся около 4,5 тысяч солдат ВСУ. Ранее Киселев говорил о том, что части Народной милиции ЛНР и ВС России к вечеру 24 июня «закроют крышку» котла с западного направления.





Помощник министра внутренних дел республики также рассказал, что освобождение территории вокруг города займет максимум полторы недели. В частности речь идет о населенных пунктах неподалеку от города, после чего останется установить контроль нам Лисичанском и заводом «Азот».





Ранее официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков сообщил, что российские военные и подразделения Народной милиции ЛНР освободили города Горское и Золотое. Он также сообщил, что Южная группировка российских войск разгромила солдат ВСУ в «Горском котле».





Конашенков также заявил, что соединения и воинские части группировки войск «Центр» ВС ПФ при блокировании Лисичанска с юга в течение пяти дней освободили 11 населенных пунктов.