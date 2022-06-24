Новости
Новости
St
Минобороны: Киев готовит провокацию на чумном кладбище в Одессе
Ее целью является обвинение российских военных в нанесении ударов по потенциально опасным объектам undefined
Новости

Минобороны: Киев готовит провокацию на чумном кладбище в Одессе

Ее целью является обвинение российских военных в нанесении ударов по потенциально опасным объектам

Начальник Национального центра управления обороной России генерал-полковник Михаил Мизинцев сообщил о новой провокации со стороны киевского режима. В этот раз они планируют разместить орудия в Одессе, на кладбище погибших от чумы. По его данным, эту провокацию готовят специалисты 83-го центра информационно-психологических операций ВСУ.


«На территории кладбища погибших от чумы в XIX веке (район Привоза, холм Чумка, улица Водопроводная) боевиками ВСУ осуществляется концентрация крупнокалиберной артиллерии и РСЗО иностранного производства», — сообщил Мизинцев.


Генерал-полковник рассказал, что в случае удара Вооруженных сил России по скоплению техники ВСУ в данном районе Киев хочет распространить в СМИ информацию о разрушении погребений и возникновении в Одессе биологической опасности якобы по вине российской стороны.


В результате реализации Киев операции могут пострадать сотни мирных жителей Одессы.


Мизинцев подчеркнул, что данные факты в очередной раз демонстрируют безразличное отношение украинских властей к судьбам мирных жителей. «Это происходит при молчаливом согласии стран «цивилизованного» Запада, которые продолжают закрывать глаза на многочисленные военные преступления киевского режима», — отметил он.


Ранее генерал-майор ВСУ Дмитрий Марченко назвал Крымский мост целью номер один для поражающих ударов Киева. Военный также пояснил: выбор Крымского моста как объекта для возможных ударов обусловлен тем, что он является «путем подтягивания резервов».


Представитель Кремля Дмитрий Песков прокомментировал это заявления и отметил, что Москва приняла во внимание такое сообщение. Однако, как заметил пресс-секретарь главы государства, Украина не первый раз угрожает взорвать Крымский мост.

Читайте там, где удобно: добавьте Daily Storm в избранное в «Яндекс.Новостях», подписывайтесь в Дзен или Telegram.

Новости
Дзен
Telegram

Минобороны: СБУ готовит провокацию в Сумах с применением химических веществ

Россию планируют обвинить в убийстве мирных жителей 8 июня 2022
Dailystorm - Минобороны: СБУ готовит провокацию в Сумах с применением химических веществ
#спецоперация #провокация #минобороны рф #рф #украина
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Показать комментарии
© Storm 2022

Издание «Daily Storm» зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 20.07.2017 за номером ЭЛ №ФС77-70379 Учредитель: ООО "ОрденФеликса", Главный редактор: Сивкова А.С.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных.

Сообщения и материалы информационного издания Daily Storm (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 20.07.2017 за номером ЭЛ №ФС77-70379) сопровождаются гиперссылкой на материал с пометкой Daily Storm.

*упомянутые в текстах организации, признанные на территории Российской Федерации террористическими и/или в отношении которых судом принято вступившее в законную силу решение о запрете деятельности. В том числе:

Признаны террористическими организациями: «Исламское государство» (другие названия: «Исламское Государство Ирака и Сирии», «Исламское Государство Ирака и Леванта», «Исламское Государство Ирака и Шама»), «Высший военный Маджлисуль Шура Объединенных сил моджахедов Кавказа», «Конгресс народов Ичкерии и Дагестана», «База» («Аль-Каида»),«Братья-мусульмане» («Аль-Ихван аль-Муслимун»), «Движение Талибан», «Имарат Кавказ» («Кавказский Эмират»), Джебхат ан-Нусра (Фронт победы)(другие названия: «Джабха аль-Нусра ли-Ахль аш-Шам» (Фронт поддержки Великой Сирии), Всероссийское общественное движение «Народное ополчение имени К. Минина и Д. Пожарского», Международное религиозное объединение «АУМ Синрике» (AumShinrikyo, AUM, Aleph)

Деятельность запрещена по решению суда: Межрегиональная общественная организация «Национал-большевистская партия», Межрегиональная общественная организация «Движение против нелегальной иммиграции», Украинская организация «Правый сектор», Украинская организация «Украинская национальная ассамблея – Украинская народная самооборона» (УНА - УНСО), Украинская организация «Украинская повстанческая армия» (УПА), Украинская организация «Тризуб им. Степана Бандеры», Украинская организация «Братство», Межрегиональное общественное объединение – организация «Народная Социальная Инициатива» (другие названия: «Народная Социалистическая Инициатива», «Национальная Социальная Инициатива», «Национальная Социалистическая Инициатива»), Межрегиональное общественное объединение «Этнополитическое объединение «Русские», Общероссийская политическая партия «ВОЛЯ», Общественное объединение «Меджлис крымскотатарского народа», Религиозная организация «Управленческий центр Свидетелей Иеговы в России» и входящие в ее структуру местные религиозные организации:,Межрегиональное общественное движение «Артподготовка»