Начальник Национального центра управления обороной России генерал-полковник Михаил Мизинцев сообщил о новой провокации со стороны киевского режима. В этот раз они планируют разместить орудия в Одессе, на кладбище погибших от чумы. По его данным, эту провокацию готовят специалисты 83-го центра информационно-психологических операций ВСУ.





«На территории кладбища погибших от чумы в XIX веке (район Привоза, холм Чумка, улица Водопроводная) боевиками ВСУ осуществляется концентрация крупнокалиберной артиллерии и РСЗО иностранного производства», — сообщил Мизинцев.





Генерал-полковник рассказал, что в случае удара Вооруженных сил России по скоплению техники ВСУ в данном районе Киев хочет распространить в СМИ информацию о разрушении погребений и возникновении в Одессе биологической опасности якобы по вине российской стороны.





В результате реализации Киев операции могут пострадать сотни мирных жителей Одессы.





Мизинцев подчеркнул, что данные факты в очередной раз демонстрируют безразличное отношение украинских властей к судьбам мирных жителей. «Это происходит при молчаливом согласии стран «цивилизованного» Запада, которые продолжают закрывать глаза на многочисленные военные преступления киевского режима», — отметил он.





Ранее генерал-майор ВСУ Дмитрий Марченко назвал Крымский мост целью номер один для поражающих ударов Киева. Военный также пояснил: выбор Крымского моста как объекта для возможных ударов обусловлен тем, что он является «путем подтягивания резервов».





Представитель Кремля Дмитрий Песков прокомментировал это заявления и отметил, что Москва приняла во внимание такое сообщение. Однако, как заметил пресс-секретарь главы государства, Украина не первый раз угрожает взорвать Крымский мост.