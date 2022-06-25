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Два человека погибли при стрельбе в гей-клубе в Осло
По предварительной информации, еще больше 10 посетителей заведения ранены undefined
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Два человека погибли при стрельбе в гей-клубе в Осло

По предварительной информации, еще больше 10 посетителей заведения ранены

В столице Норвегии Осло неизвестный открыл стрельбу в местном ночном клубе. Как сообщают представители власти, два человека погибли, более 10 получили ранения. Полиция задержала злоумышленника.


По данным норвежского телеканала NRK, трагедия произошла в известном гей-клубе London Pub. Неизвестный мужчина вытащил из сумки оружие и открыл огонь, сообщает издание. Местная полиция подтвердила гибель двух человек, а также информацию о 14 пострадавших.


Правоохранители расследуют произошедшее как теракт, сообщили в полиции. Злоумышленник был задержан неподалеку от места совершения преступления. Выясняются его мотивы, отметили в ведомстве.


Ночью 12 июня 2016 года гражданин США Омар Матин открыл огонь в гей-клубе города Орландо (штат Флорида). Погибло 49 человек, еще 53 были ранены. Нападавший был ликвидирован полицией.

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В Вашингтоне застрелили 15-летнего подростка, еще три человека ранены

Среди пострадавших в американской столице — полицейский 20 июня 2022
Dailystorm - В Вашингтоне застрелили 15-летнего подростка, еще три человека ранены
#норвегия #стрельба #европа #ночной клуб #полиция
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