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Володин призвал украинцев не выбрасывать учебники русского языка
Он подчеркнул, что в соседней стране нарушаются права жителей undefined
Новости

Володин призвал украинцев не выбрасывать учебники русского языка

Он подчеркнул, что в соседней стране нарушаются права жителей

Председатель Госдумы Вячеслав Володин отметил, что на Украине нарастает новая волна русофобии. Он подчеркнул, что одна из целей спецоперации — восстановление прав и свобод граждан, которые хотят говорить на родном языке. Парламентарий посоветовал населению не выбрасывать учебники русского. 


«Отложите, пускай полежат до 1 сентября. Чтобы не пришлось потом их искать», — написал Володин в Telegram-канале. 


Он также отметил, что «правильно привлечь к ответственности украинских чиновников», которые нарушают права людей. 


Председатель Госдумы также написал, что в Одесской области из образовательной программы убрали всех русских писателей, а в Николаевской — запретили русский язык в школах.


25 марта президент России Владимир Путин на встрече с лауреатами премии в области литературы и искусства заявил, что Запад стремится «отменить» отечественную культуру, и прогрессирующая дискриминация против произведений русских музыкантов и писателей сравнима с массовым уничтожением неугодной литературы нацистами в Третьем рейхе.


О травле за рубежом россияне стали сообщать после начала специальной военной операции, которая проводится Вооруженными силами РФ на Украине с 24 февраля.

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Министр просвещения Кравцов заявил, что в украинских учебниках замалчивался подвиг Гагарина и связь Чехова с Россией

Эксперты обсудили содержание учебной литературы, найденной на освобожденных территориях Украины 30 марта 2022
Dailystorm - Министр просвещения Кравцов заявил, что в украинских учебниках замалчивался подвиг Гагарина и связь Чехова с Россией
#володин #спецоперация #украина #госдума
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