Володин призвал украинцев не выбрасывать учебники русского языка

Председатель Госдумы Вячеслав Володин отметил, что на Украине нарастает новая волна русофобии. Он подчеркнул, что одна из целей спецоперации — восстановление прав и свобод граждан, которые хотят говорить на родном языке. Парламентарий посоветовал населению не выбрасывать учебники русского.





«Отложите, пускай полежат до 1 сентября. Чтобы не пришлось потом их искать», — написал Володин в Telegram-канале.





Он также отметил, что «правильно привлечь к ответственности украинских чиновников», которые нарушают права людей.





Председатель Госдумы также написал, что в Одесской области из образовательной программы убрали всех русских писателей, а в Николаевской — запретили русский язык в школах.





25 марта президент России Владимир Путин на встрече с лауреатами премии в области литературы и искусства заявил, что Запад стремится «отменить» отечественную культуру, и прогрессирующая дискриминация против произведений русских музыкантов и писателей сравнима с массовым уничтожением неугодной литературы нацистами в Третьем рейхе.





О травле за рубежом россияне стали сообщать после начала специальной военной операции, которая проводится Вооруженными силами РФ на Украине с 24 февраля.