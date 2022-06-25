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Генсек НАТО допустил завершение кризиса на Украине за столом переговоров
Однако он подчеркнул, что альянс продолжит поставлять Киеву оружие undefined
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Генсек НАТО допустил завершение кризиса на Украине за столом переговоров

Однако он подчеркнул, что альянс продолжит поставлять Киеву оружие

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг в интервью испанской газете El Pais заявил, что конфликт на территории Украины, скорее всего, разрешится дипломатическим способом. В то же время по просьбе президента страны Владимира Зеленского Киеву продолжатся поставки вооружений, сказал Столтенберг. 


«Наша ответственность заключается в том, чтобы обеспечить максимально сильную позицию Украины и помочь ей оставаться суверенной и независимой европейской нацией», — цитирует издание слова Столтенберга.


При этом он также высказался за «мощную военную и экономическую поддержку» Киева и «введение жестких санкций» против Москвы. Однако Столтенберг подчеркнул, что «между НАТО и Россией нет тотальной войны». 


Москва неоднократно заявляла, что поставка оружия из западных стран приводит к дальнейшей эскалации конфликта.


16 июня Зеленский встретился в Киеве с лидерами европейских стран. Помимо представителей Германии, Франции и Италии, в украинскую столицу с визитом также прибыл президент Румынии Клаус Йоханнис. 


Зампред Совбеза России Дмитрий Медведев назвал поездку Макрона, Шольца и Драги в Киев бесполезной. Он заявил, что визит европейских политиков «не приблизит Украину к миру». 

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#нато #украина #столтенберг
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