Генсек НАТО допустил завершение кризиса на Украине за столом переговоров

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг в интервью испанской газете El Pais заявил, что конфликт на территории Украины, скорее всего, разрешится дипломатическим способом. В то же время по просьбе президента страны Владимира Зеленского Киеву продолжатся поставки вооружений, сказал Столтенберг.





«Наша ответственность заключается в том, чтобы обеспечить максимально сильную позицию Украины и помочь ей оставаться суверенной и независимой европейской нацией», — цитирует издание слова Столтенберга.





При этом он также высказался за «мощную военную и экономическую поддержку» Киева и «введение жестких санкций» против Москвы. Однако Столтенберг подчеркнул, что «между НАТО и Россией нет тотальной войны».





Москва неоднократно заявляла, что поставка оружия из западных стран приводит к дальнейшей эскалации конфликта.





16 июня Зеленский встретился в Киеве с лидерами европейских стран. Помимо представителей Германии, Франции и Италии, в украинскую столицу с визитом также прибыл президент Румынии Клаус Йоханнис.





Зампред Совбеза России Дмитрий Медведев назвал поездку Макрона, Шольца и Драги в Киев бесполезной. Он заявил, что визит европейских политиков «не приблизит Украину к миру».