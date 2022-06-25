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Прощание с Пьером Нарциссом перенесли на 29 июня из-за «форс-мажора»
По словам близких, при организации похорон возникли трудности undefined
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Прощание с Пьером Нарциссом перенесли на 29 июня из-за «форс-мажора»

По словам близких, при организации похорон возникли трудности

Прощание с российским певцом Пьером Нарциссом, которое должно было пройти в субботу, переносится на среду, 29 июня, рассказали друзья музыканта. Церемония прощания должна была начаться 25 июня в 11:30, однако родственники Нарцисса в Камеруне хотят, чтобы тело было перевезено на родину шоумена, а бывшая супруга и дочь выступают за организацию похорон в Москве, рассказала подруга певца Милена Дейнега.


«Мне на телефон звонит африканский посол, говорит, вам не выдадут тело. Не договорились. Это полный бред вообще. Потому что я считаю, что Пьер это достояние России. <...> Теперь разделились на две группы, представители Камеруна, послы, говорят, что мы вам не выдадим тело, вдруг вы его захороните здесь», сказала Daily Storm Дейнега. 


Она подчеркнула, что бывшая жена и дочь музыканта хотят похоронить его в России, однако родственники из Камеруна, в частности мать и сестра Нарцисса, намерены добиться транспортировки его тела на родину.


Дейнега также подчеркнула, что сам певец хотел быть похороненным в России. Она рассказала, что в последнее время у Нарцисса наблюдались проблемы со здоровьем, однако он продолжал выступления и концерты.


Российский певец камерунского происхождения Пьер Нарцисс скончался в возрасте 45 лет. По предварительной информации, у артиста остановилось сердце во время операции на почках. 

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#смерть #пьер нарцисс #прощание
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