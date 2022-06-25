Продюсер и певица едва не подрались, придя на прощание с Пьером Нарциссом

Пришедшие на прощание с российским исполнителем Пьером Нарциссом продюсер Андрей Загорский и певица Милена Дейнега устроили словесную перепалку, которая чуть не переросла в драку. Загорский утверждает, что Дейнега не играла важной роли в жизни умершего музыканта.





«Извините, может, в жизни когда-то за эти годы они встречались. Но по работе, извините меня, Пьер не желал встречаться с ней в одних концертах», — сказал Загорский Daily Storm.





Ранее Дейнега пригрозила коллеге по цеху ударить его, а также произнесла в адрес Загорского оскорбления.





Также в окружении Нарцисса ранее сообщили, что бывшая жена и дочь музыканта хотят похоронить его в России, однако родственники из Камеруна намерены добиться транспортировки его тела на родину. В связи с этим было решено перенести церемонию прощания с певцом на 29 июня.





Пьер Нарцисс скончался 21 июня в возрасте 45 лет в реанимации, куда был доставлен с почечной недостаточностью и проблемами с поджелудочной железой и сердцем.