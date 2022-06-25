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Продюсер и певица едва не подрались, придя на прощание с Пьером Нарциссом
Сама церемония перенесена на 29 июня из-за скандала между родственниками музыканта undefined
Новости

Продюсер и певица едва не подрались, придя на прощание с Пьером Нарциссом

Сама церемония перенесена на 29 июня из-за скандала между родственниками музыканта

Пришедшие на прощание с российским исполнителем Пьером Нарциссом продюсер Андрей Загорский и певица Милена Дейнега устроили словесную перепалку, которая чуть не переросла в драку. Загорский утверждает, что Дейнега не играла важной роли в жизни умершего музыканта.


«Извините, может, в жизни когда-то за эти годы они встречались. Но по работе, извините меня, Пьер не желал встречаться с ней в одних концертах», — сказал Загорский Daily Storm. 


Ранее Дейнега пригрозила коллеге по цеху ударить его, а также произнесла в адрес Загорского оскорбления.


Также в окружении Нарцисса ранее сообщили, что бывшая жена и дочь музыканта хотят похоронить его в России, однако родственники из Камеруна намерены добиться транспортировки его тела на родину. В связи с этим было решено перенести церемонию прощания с певцом на 29 июня. 


Пьер Нарцисс скончался 21 июня в возрасте 45 лет в реанимации, куда был доставлен с почечной недостаточностью и проблемами с поджелудочной железой и сердцем.

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Dailystorm - В Москве умер певец Пьер Нарцисс
#камерун #прощание #пьер нарцисс #церемония #шоу-бизнес
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