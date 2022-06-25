Сестра Пьера Нарцисса допустила проведение расследования после смерти певца

Троюродная сестра Пьера Нарцисса певица Виктория Пьер Мари допустила, что может быть проведено расследование после гибели музыканта. Смерть брата для нее была внезапной, подчеркнула Пьер Мари. Она назвала его «абсолютно здоровым человеком». Также артистка полагает, что правильнее предать земле тело исполнителя в Камеруне.





«Я предполагаю, что, когда происходит невнятная, внезапная смерть — это всегда подозрительно. Может быть, скорее всего, могут провести какие-то дополнительные анализы, экспертные заключения», — сказала Пьер Мари Daily Storm.





Она также подчеркнула, что возвращения тела Нарцисса «ждут пол-Африки, там, где его истоки».





«Я думаю, что правильно хоронить человека на его родине. Там, где его папа и мама. Жена и ребенок могут последовать на похороны», — добавила певица.





Бывший участник группы «Премьер-министр» Питер Джейсон сообщил, что в его планах было сотрудничество с Нарциссом и запись совместного трека. Сестра певца отметила, что в студии есть его незавершенные проекты, и допустила возможность выпустить композицию в память о Нарциссе.

Российский певец камерунского происхождения Пьер Нарцисс скончался в возрасте 45 лет. По предварительной информации, у артиста остановилось сердце во время операции на почках.