Патриарх Кирилл вспомнил о законах физики после падения на пол в церкви

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл прокомментировал свое падение во время службы в храме Новороссийска. Он подчеркнул, что сработали законы физики, но по милости Божией все обошлось благополучно. Ранее глава РПЦ поскользнулся на полу и упал на спину. Трансляцию из храма вел телеканал «Кубань 24».





«То, что я сегодня упал — ничего не значит. Просто пол прекрасный, в него смотреться можно, такой он блестящий и гладкий. Но, когда на него падает вода, даже святая, работают законы физики», — сказал предстоятель Русской православной церкви.





Он добавил, что «неудачно прокатился» по этому полу, однако, «по милости Божией, без всякий последствий». Патриарх добавил, что из-за инцидента этот день запомнится всем прихожанам.





Ранее при освещении нового храма благоверных князя Петра и княгини Февронии Муромских в Новороссийске предстоятель РПЦ поскользнулся и упал, когда сходил с амвона, однако встал и продолжил богослужение.





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