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На «Московских ярмарках» научили готовить мороженое дома
Десерт с ягодами не оставит никого равнодушным undefined
Новости

На «Московских ярмарках» научили готовить мороженое дома

Десерт с ягодами не оставит никого равнодушным

Летом мы почти каждый день едим мороженое. В жару от порции десерта никто не откажется. На фермерских ярмарках знают, как приготовить ягодное мороженое дома. И да, это возможно. 

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Нужны йогурт, ягоды, сахар, тримолин, глюкоза и стабилизатор. Нарезаем клубнику и измельчаем ее в блендере. Клубничное пюре мы процеживаем.


Тримолин выкладываем в холодный сотейник. Туда же добавляем глюкозу. Позже — стабилизатор. Эти три ингредиента сделают наше мороженое мягким и тягучим. Добавляем сахар и перемешиваем. Эту смесь надо довести на огне до густого состояния.


В сотейник перекладываем ягодное пюре и нагреваем до получения однородной консистенции.


В финале кладем йогурт в полусферу и выливаем туда содержимое сотейника. Перемешиваем, но можно не усердствовать, тогда мороженное получится разноцветным и красивым. Отправляем в морозилку на несколько часов.


Уже готовое мороженое всегда можно найти на «Московских ярмарках».


Фестивальные площадки и ярмарки — часть единого большого процесса по благоустройству Москвы. Многие площадки сопровождаются торговыми точками — сейчас в разных районах столицы открыто более 50 фермерских ярмарок, где можно купить вкусные и свежие продукты. На каждом рынке места для фермеров распределяются по итогам конкурса, а москвичи получают доступ к качественным товарам.


Узнать, какая площадка к вам ближе всего, можно на сайте проекта «Московские ярмарки» или в соцсетях «ВКонтакте» и «Одноклассники».

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