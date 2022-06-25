На «Московских ярмарках» научили готовить мороженое дома

Нужны йогурт, ягоды, сахар, тримолин, глюкоза и стабилизатор. Нарезаем клубнику и измельчаем ее в блендере. Клубничное пюре мы процеживаем.





Тримолин выкладываем в холодный сотейник. Туда же добавляем глюкозу. Позже — стабилизатор. Эти три ингредиента сделают наше мороженое мягким и тягучим. Добавляем сахар и перемешиваем. Эту смесь надо довести на огне до густого состояния.





В сотейник перекладываем ягодное пюре и нагреваем до получения однородной консистенции.





В финале кладем йогурт в полусферу и выливаем туда содержимое сотейника. Перемешиваем, но можно не усердствовать, тогда мороженное получится разноцветным и красивым. Отправляем в морозилку на несколько часов.





Уже готовое мороженое всегда можно найти на «Московских ярмарках».





Фестивальные площадки и ярмарки — часть единого большого процесса по благоустройству Москвы. Многие площадки сопровождаются торговыми точками — сейчас в разных районах столицы открыто более 50 фермерских ярмарок, где можно купить вкусные и свежие продукты. На каждом рынке места для фермеров распределяются по итогам конкурса, а москвичи получают доступ к качественным товарам.





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