«Это в предостережение»: в храме под Кингисеппом заплакал лик Спасителя

Прихожане храма в честь Иверской иконы Божией матери в поселке Кингисеппский Ленинградской области стали свидетелями необычного явления. 19 июня после чтения акафиста на лике Спасителя появилось прозрачное миро; влага проистекает уже третий день и источает тонкое нежное благоухание. «Мне кажется, что это как-то связано с Украиной, — говорит настоятель Василий Ильин, — и мы должны продолжать молиться, чтобы все вернулись домой живыми!»
Как рассказывает священник, их часовне всего полтора года, и чтобы в ней появилась своя Иверская икона, жители поселка собирали на нее средства всем миром. И каким же было его удивление, когда кто-то из прихожан сообщил, что образ заплакал! При этом миро появилось только на лике и теле Младенца. Сама Богоматерь не проронила ни слезинки!
«Я приехал посмотреть — и действительно, — рассказывает отец Василий Daily Storm. — Икона покрыта прозрачными каплями влаги, которые еще и благоухают. А я знаю этот запах! Он появляется при мироточении».
К чему это может быть? Скорее всего, считает настоятель, это отзвук сегодняшних событий. Возможно, в этом есть какое-то предостережение, знак, чтобы священники продолжали молиться. А они делают это за всех православных, независимо от того, живут ли те в России или на Украине.
«Особенно — за погибших воинов, — говорит отец Василий, — которых мы упоминаем как новопреставленных. Это большая беда».
«Кстати, там, в Донбассе, сейчас находится и наша сестра милосердия, — продолжает батюшка. — Любовь занимается уходом за ранеными и пишет, что среди этих мальчишек есть и ребята из наших деревень. Поэтому мы молимся еще и за них и просим у Бога, чтобы все поскорее прекратилось».
Удивительно и то, говорит отец Василий, что явлению мироточения предшествовали еще два события. Икону Иверской Божией матери украсили золотым крестиком, который принес один из прихожан. «Ну у вас-то в Москве такое водится, я знаю, — поясняет священник, — а для нас это редкость».
«А второе, — продолжает он, — что не так давно над всем поселком зазвучал праздничный звон, записанный в Киево-Печерской лавре. Я уже рассказывал, что наш храм строился как часовня, у него нет своих колоколов. Но я же предприимчивый, поэтому взял и отремонтировал старую басовую колонку. После чего мы сразу включили Благовест».
«А потом в храме начинает мироточить икона! — восклицает священник. — Насколько я знаю, в Лавре сейчас очень большие проблемы. Есть угроза захвата и отнятия, поэтому там могут погибнуть люди. Вот, пожалуйста, может быть, в этом связь?»
Киево-Печерский монастырь — это одна из самых древних обителей Руси, которая была основана еще Ярославом Мудрым. Ее стены видели и полчища половцев, и набеги монголов и крымских татар. А в период немецкой оккупации Киева здесь был организован полицейский участок и убиты сотни мирных жителей.
Кто-то скажет: ну если это и было, то очень давно! Но беды никак не прекращаются. В последние 10 лет Лавру пытаются взять раскольники из ПЦУ. Тысяча лет истории — тысяча лет борьбы, так сейчас говорят про эти места.