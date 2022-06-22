«Это в предостережение»: в храме под Кингисеппом заплакал лик Спасителя

Прихожане храма в честь Иверской иконы Божией матери в поселке Кингисеппский Ленинградской области стали свидетелями необычного явления. 19 июня после чтения акафиста на лике Спасителя появилось прозрачное миро; влага проистекает уже третий день и источает тонкое нежное благоухание. «Мне кажется, что это как-то связано с Украиной, — говорит настоятель Василий Ильин, — и мы должны продолжать молиться, чтобы все вернулись домой живыми!»





Как рассказывает священник, их часовне всего полтора года, и чтобы в ней появилась своя Иверская икона, жители поселка собирали на нее средства всем миром. И каким же было его удивление, когда кто-то из прихожан сообщил, что образ заплакал! При этом миро появилось только на лике и теле Младенца. Сама Богоматерь не проронила ни слезинки!





«Я приехал посмотреть — и действительно, — рассказывает отец Василий Daily Storm. — Икона покрыта прозрачными каплями влаги, которые еще и благоухают. А я знаю этот запах! Он появляется при мироточении».





К чему это может быть? Скорее всего, считает настоятель, это отзвук сегодняшних событий. Возможно, в этом есть какое-то предостережение, знак, чтобы священники продолжали молиться. А они делают это за всех православных, независимо от того, живут ли те в России или на Украине.