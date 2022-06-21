​​Рашид Нугманов рассказал, можно ли представить Цоя с автоматом

Как рассказывает режиссер, весь сегодняшний день он проведет в ностальгии. 21 июня его товарищу могло бы исполниться 60.





«Нет, на кладбище не поеду, потому я сейчас в Алма-Ате, и это очень далеко, — делится Нугманов, — но буду тихонько вспоминать. Ведь Витя был моим близким другом».





«Что запомнилось больше всего?» — размышляет мэтр. А на этот вопрос и не ответишь. Одно дело, когда ты видел человека лишь раз или два, и он остается в твоем сердце вот таким-то. И совсем другое — когда знаешь на протяжении долгих лет. Сразу хочется рассказать и об этом, и о другом.





«Помню, что мы как-то сразу сошлись и всегда мыслили в одном направлении, — говорит Нугманов. — Казалось, что мы понимаем друг друга с полуслова! Возможно, поэтому у нас практически не было разногласий, с Витей связано лишь все самое светлое и доброе!»





Певец родился в 1962 году в семье инженера Роберта Цоя и преподавательницы Валентины. Музыкой увлекся еще в детстве, потом начал играть в группе «Палата №6», а в 1981 году вместе с гитаристом Алексеем Рыбиным и ударником Олегом Валинским создал коллектив «Гарин и гиперболоиды», который после ухода последнего и получил название «Кино».





Интересно, что по психотипу артист являлся полной противоположностью устоявшимся представлениям о том, каким должен быть истинный рок-музыкант. Он не старался привлекать внимание, никогда не попадал в скандалы, был тих, скромен и очень прост в общении.