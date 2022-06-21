Новости
Новости
St
​​Рашид Нугманов рассказал, можно ли представить Цоя с автоматом
Рок-легенду изобразили в форме российских войск Коллаж: Daily Storm
Культура

​​Рашид Нугманов рассказал, можно ли представить Цоя с автоматом

Рок-легенду изобразили в форме российских войск

Коллаж: Daily Storm

Режиссер фильма «Игла» Рашид Нугманов оценил идею петербуржского художника Алексея Сергиенко представить Виктора Цоя в военной форме и с автоматом. Сегодня, 21 июня, картину планируют продать с аукциона, а вырученные деньги отдать в поддержку клуба «Котельная Камчатка». С одной стороны — благородно. С другой — кому и зачем нужны такие перехлесты?


Форма цвета хаки, грустные, почти плачущие глаза и выбивающаяся из-под каски челка. Да, такого Цоя мы еще не видели! Загадочный парень в черном, который возник из ниоткуда и исчез в никуда, превратился в сурового воина, замершего на руинах какого-то города. Вопрос, насколько это уместно?

Читайте там, где удобно: добавьте Daily Storm в избранное в «Яндекс.Новостях», подписывайтесь в Дзен или Telegram.

Новости
Дзен
Telegram
Изображение: Promo Bigmonster

«Мне кажется, что нет, — говорит Daily Storm режиссер Рашид Нугманов. — Все эти изображения с автоматом и так далее — это просто спекуляция на имени. Конечно, никто не может сказать, что бы Цой думал в 60 лет. Но если внимательно послушать его песни, вероятность того, что он надел бы форму, крайне мала».


Рашид — один из тех немногих, кто знал рокера лично. Артист играл у него в кино. Первая картина — «Йя-Хха» — была снята в 1986-м. Вторая — «Игла», после которой Виктора назовут лучшим актером своего времени — годом позже. Могли быть и другие, но их сценарии остались лишь в подготовке. Цой погибнет в самом расцвете лет.

​​Рашид Нугманов
​​Рашид Нугманов Фото: Global Look Press / Анатолий Ломохов

Как рассказывает режиссер, весь сегодняшний день он проведет в ностальгии. 21 июня его товарищу могло бы исполниться 60.


«Нет, на кладбище не поеду, потому я сейчас в Алма-Ате, и это очень далеко, — делится Нугманов, — но буду тихонько вспоминать. Ведь Витя был моим близким другом».


«Что запомнилось больше всего?» — размышляет мэтр. А на этот вопрос и не ответишь. Одно дело, когда ты видел человека лишь раз или два, и он остается в твоем сердце вот таким-то. И совсем другое — когда знаешь на протяжении долгих лет. Сразу хочется рассказать и об этом, и о другом.


«Помню, что мы как-то сразу сошлись и всегда мыслили в одном направлении, — говорит Нугманов. — Казалось, что мы понимаем друг друга с полуслова! Возможно, поэтому у нас практически не было разногласий, с Витей связано лишь все самое светлое и доброе!»


Певец родился в 1962 году в семье инженера Роберта Цоя и преподавательницы Валентины. Музыкой увлекся еще в детстве, потом начал играть в группе «Палата №6», а в 1981 году вместе с гитаристом Алексеем Рыбиным и ударником Олегом Валинским создал коллектив «Гарин и гиперболоиды», который после ухода последнего и получил название «Кино».


Интересно, что по психотипу артист являлся полной противоположностью устоявшимся представлениям о том, каким должен быть истинный рок-музыкант. Он не старался привлекать внимание, никогда не попадал в скандалы, был тих, скромен и очень прост в общении.

Отец Цоя заявил, что его сын был патриотом и поддержал бы спецоперацию на Украине

Сейчас его творчество не менее популярно, чем 30 лет назад, считает Цой-старший 16 мая 2022
Dailystorm - Отец Цоя заявил, что его сын был патриотом и поддержал бы спецоперацию на Украине

«Считаете ли вы себя звездой ленинградского рока?» — спрашивали у него поклонники. «Трудно считать себя звездой и работать в котельной», — честно отвечал Цой. Чтобы выжить, в 86-88 годах артисту приходилось трудиться в кочегарке.


А вот как вспоминал об их первой встрече другая легенда отечественной музыки, Борис Гребенщиков. Дело было в электричке. БГ ехал со своего концерта и начал общаться с подсевшими к нему пацанами, одним из которых был Цой.


«Он спел две песни. Одна из них была никакой, а вторая была «Мои друзья идут по жизни маршем», — писал фронтмен «Аквариума». — И она меня абсолютно сбила с нарезки. Это была уже песня, это было настоящее. Когда через молоденького парня, его голосом проступает столь грандиозная штука — это всегда чудо. Такое со мной случалось очень редко, и эти радостные моменты в жизни я помню и ценю».


Виктора не стало 15 августа 1990 года. Музыкант погиб в автомобильной катастрофе на 35-м километре шоссе в Тукумском районе Латвийской ССР. На тот момент ему было всего 28. Говорят, что перед смертью у него были плохие предчувствия. За полгода до этого Цой нарисовал сразу несколько картин, главной темой которых была дорога, и в каждой из них ощущалась неизбежность.

#группа кино #рок #автомат #легенды русского рока #рашид нугманов #кочегарка #борис гребенщиков #виктор цой
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Показать комментарии
© Storm 2022

Издание «Daily Storm» зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 20.07.2017 за номером ЭЛ №ФС77-70379 Учредитель: ООО "ОрденФеликса", Главный редактор: Сивкова А.С.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных.

Сообщения и материалы информационного издания Daily Storm (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 20.07.2017 за номером ЭЛ №ФС77-70379) сопровождаются гиперссылкой на материал с пометкой Daily Storm.

*упомянутые в текстах организации, признанные на территории Российской Федерации террористическими и/или в отношении которых судом принято вступившее в законную силу решение о запрете деятельности. В том числе:

Признаны террористическими организациями: «Исламское государство» (другие названия: «Исламское Государство Ирака и Сирии», «Исламское Государство Ирака и Леванта», «Исламское Государство Ирака и Шама»), «Высший военный Маджлисуль Шура Объединенных сил моджахедов Кавказа», «Конгресс народов Ичкерии и Дагестана», «База» («Аль-Каида»),«Братья-мусульмане» («Аль-Ихван аль-Муслимун»), «Движение Талибан», «Имарат Кавказ» («Кавказский Эмират»), Джебхат ан-Нусра (Фронт победы)(другие названия: «Джабха аль-Нусра ли-Ахль аш-Шам» (Фронт поддержки Великой Сирии), Всероссийское общественное движение «Народное ополчение имени К. Минина и Д. Пожарского», Международное религиозное объединение «АУМ Синрике» (AumShinrikyo, AUM, Aleph)

Деятельность запрещена по решению суда: Межрегиональная общественная организация «Национал-большевистская партия», Межрегиональная общественная организация «Движение против нелегальной иммиграции», Украинская организация «Правый сектор», Украинская организация «Украинская национальная ассамблея – Украинская народная самооборона» (УНА - УНСО), Украинская организация «Украинская повстанческая армия» (УПА), Украинская организация «Тризуб им. Степана Бандеры», Украинская организация «Братство», Межрегиональное общественное объединение – организация «Народная Социальная Инициатива» (другие названия: «Народная Социалистическая Инициатива», «Национальная Социальная Инициатива», «Национальная Социалистическая Инициатива»), Межрегиональное общественное объединение «Этнополитическое объединение «Русские», Общероссийская политическая партия «ВОЛЯ», Общественное объединение «Меджлис крымскотатарского народа», Религиозная организация «Управленческий центр Свидетелей Иеговы в России» и входящие в ее структуру местные религиозные организации:,Межрегиональное общественное движение «Артподготовка»