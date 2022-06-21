​​Рашид Нугманов рассказал, можно ли представить Цоя с автоматом

Режиссер фильма «Игла» Рашид Нугманов оценил идею петербуржского художника Алексея Сергиенко представить Виктора Цоя в военной форме и с автоматом. Сегодня, 21 июня, картину планируют продать с аукциона, а вырученные деньги отдать в поддержку клуба «Котельная Камчатка». С одной стороны — благородно. С другой — кому и зачем нужны такие перехлесты?
Форма цвета хаки, грустные, почти плачущие глаза и выбивающаяся из-под каски челка. Да, такого Цоя мы еще не видели! Загадочный парень в черном, который возник из ниоткуда и исчез в никуда, превратился в сурового воина, замершего на руинах какого-то города. Вопрос, насколько это уместно?
«Мне кажется, что нет, — говорит Daily Storm режиссер Рашид Нугманов. — Все эти изображения с автоматом и так далее — это просто спекуляция на имени. Конечно, никто не может сказать, что бы Цой думал в 60 лет. Но если внимательно послушать его песни, вероятность того, что он надел бы форму, крайне мала».
Рашид — один из тех немногих, кто знал рокера лично. Артист играл у него в кино. Первая картина — «Йя-Хха» — была снята в 1986-м. Вторая — «Игла», после которой Виктора назовут лучшим актером своего времени — годом позже. Могли быть и другие, но их сценарии остались лишь в подготовке. Цой погибнет в самом расцвете лет.
Как рассказывает режиссер, весь сегодняшний день он проведет в ностальгии. 21 июня его товарищу могло бы исполниться 60.
«Нет, на кладбище не поеду, потому я сейчас в Алма-Ате, и это очень далеко, — делится Нугманов, — но буду тихонько вспоминать. Ведь Витя был моим близким другом».
«Что запомнилось больше всего?» — размышляет мэтр. А на этот вопрос и не ответишь. Одно дело, когда ты видел человека лишь раз или два, и он остается в твоем сердце вот таким-то. И совсем другое — когда знаешь на протяжении долгих лет. Сразу хочется рассказать и об этом, и о другом.
«Помню, что мы как-то сразу сошлись и всегда мыслили в одном направлении, — говорит Нугманов. — Казалось, что мы понимаем друг друга с полуслова! Возможно, поэтому у нас практически не было разногласий, с Витей связано лишь все самое светлое и доброе!»
Певец родился в 1962 году в семье инженера Роберта Цоя и преподавательницы Валентины. Музыкой увлекся еще в детстве, потом начал играть в группе «Палата №6», а в 1981 году вместе с гитаристом Алексеем Рыбиным и ударником Олегом Валинским создал коллектив «Гарин и гиперболоиды», который после ухода последнего и получил название «Кино».
Интересно, что по психотипу артист являлся полной противоположностью устоявшимся представлениям о том, каким должен быть истинный рок-музыкант. Он не старался привлекать внимание, никогда не попадал в скандалы, был тих, скромен и очень прост в общении.
«Считаете ли вы себя звездой ленинградского рока?» — спрашивали у него поклонники. «Трудно считать себя звездой и работать в котельной», — честно отвечал Цой. Чтобы выжить, в 86-88 годах артисту приходилось трудиться в кочегарке.
А вот как вспоминал об их первой встрече другая легенда отечественной музыки, Борис Гребенщиков. Дело было в электричке. БГ ехал со своего концерта и начал общаться с подсевшими к нему пацанами, одним из которых был Цой.
«Он спел две песни. Одна из них была никакой, а вторая была «Мои друзья идут по жизни маршем», — писал фронтмен «Аквариума». — И она меня абсолютно сбила с нарезки. Это была уже песня, это было настоящее. Когда через молоденького парня, его голосом проступает столь грандиозная штука — это всегда чудо. Такое со мной случалось очень редко, и эти радостные моменты в жизни я помню и ценю».
Виктора не стало 15 августа 1990 года. Музыкант погиб в автомобильной катастрофе на 35-м километре шоссе в Тукумском районе Латвийской ССР. На тот момент ему было всего 28. Говорят, что перед смертью у него были плохие предчувствия. За полгода до этого Цой нарисовал сразу несколько картин, главной темой которых была дорога, и в каждой из них ощущалась неизбежность.