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​​Легендарный ненецкий шаман Коля предсказал, вернутся ли Пугачева и Макаревич
По мнению ясновидящего, в их отъезде заложен особый сакральный смысл Коллаж: Daily Storm
Культура

​​Легендарный ненецкий шаман Коля предсказал, вернутся ли Пугачева и Макаревич

По мнению ясновидящего, в их отъезде заложен особый сакральный смысл

Коллаж: Daily Storm

Ненецкий шаман Коля, когда-то ставший знаменитым после своего визита в Заксобрание Петербурга, сделал пророчество о дальнейшей судьбе уехавших звезд. По словам предсказателя, кумиры 80-90-х еще не раз попытаются вернуться домой, но каждая такая попытка будет заканчиваться разочарованием. «Дело в том, что их отъезд был предопределен, — говорит Николай, — а что написано в Книге Жизни, уже не изменить. Не сегодня, так завтра это обязательно произойдет!»


О белом шамане Николае Талееве заговорили в 2015 году, когда один из депутатов питерского Заксобрания в шутку привез его к себе на работу. По официальной версии — на экскурсию. По неофициальной — почистить ауру.


«Часть зла собрал, но кое-что осталось, — простодушно признавался Коля, раздавая интервью. — А теперь все зависит от самих избранников! Будут добрее друг к другу и к избирателям — оно уйдет само».

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Шаман Коля
Шаман Коля Фото из личного архива

Мужчину приметили. Полюбили. И стали приглашать еще. Например, в том же 2015-м он совершил ритуал захоронения зла на острове Вайгач, стал временным хранителем трубки мира и посетил Совет Федерации, где пообщался с Валентиной Матвиенко.


Примерно тогда же он сделал и свое главное предсказание: что конфликт с Украиной продлится еще семь лет и закончится в 2022-м. Поэтому мы разыскали Николая, чтобы узнать, правда ли всему этому скоро придет конец.


«Весь этот год — будут воевать, — говорит он Daily Storm, — а потом каждый возьмет свое. При этом Россия будет всем помогать. Это не значит, что все закончится в один день, но самые важные решения будут приняты!»


Не обойдется и без человеческих потерь: за это время обе стороны лишатся свыше 900 человек. «Из других потрясений — усиление давления на Дальний Восток, — продолжает предсказатель, — но разрешение этой ситуации будет зависеть уже не столько от нас, сколько от наших соседей».


Как считает шаман Коля, все эти события давно предопределены. Как был предопределен и отъезд российских звезд уровня Макаревича или Пугачевой.


«Это тоже было предсказано! — сообщает ясновидящий. — Хотя, как говорят, бегут не от хорошей жизни, а от непонимания того, что впереди. Я знаю, что они еще появятся в России, но ненадолго, потому что прежнего авторитета им уже не завоевать. Зато это даст дорогу молодым — и в этом есть свой сакральный смысл».

Алла Пугачева
Алла Пугачева Фото: Global Look Press / Вадим Тараканов

Кстати, сам шаман тоже переехал. Но не за границу: Коля повстречал свою любовь и теперь живет в Тюменской области. Хотя правила его жизни остались прежними: исполнять самое сокровенное и не оценивать свой дар деньгами.


«Если люди приходят, значит, им это нужно, — говорит он, — и я всегда буду им помогать!»

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