​​Легендарный ненецкий шаман Коля предсказал, вернутся ли Пугачева и Макаревич

Мужчину приметили. Полюбили. И стали приглашать еще. Например, в том же 2015-м он совершил ритуал захоронения зла на острове Вайгач, стал временным хранителем трубки мира и посетил Совет Федерации, где пообщался с Валентиной Матвиенко.





Примерно тогда же он сделал и свое главное предсказание: что конфликт с Украиной продлится еще семь лет и закончится в 2022-м. Поэтому мы разыскали Николая, чтобы узнать, правда ли всему этому скоро придет конец.





«Весь этот год — будут воевать, — говорит он Daily Storm, — а потом каждый возьмет свое. При этом Россия будет всем помогать. Это не значит, что все закончится в один день, но самые важные решения будут приняты!»





Не обойдется и без человеческих потерь: за это время обе стороны лишатся свыше 900 человек. «Из других потрясений — усиление давления на Дальний Восток, — продолжает предсказатель, — но разрешение этой ситуации будет зависеть уже не столько от нас, сколько от наших соседей».





Как считает шаман Коля, все эти события давно предопределены. Как был предопределен и отъезд российских звезд уровня Макаревича или Пугачевой.





«Это тоже было предсказано! — сообщает ясновидящий. — Хотя, как говорят, бегут не от хорошей жизни, а от непонимания того, что впереди. Я знаю, что они еще появятся в России, но ненадолго, потому что прежнего авторитета им уже не завоевать. Зато это даст дорогу молодым — и в этом есть свой сакральный смысл».