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Премьер Эстонии заявила, что ее страна будет «стерта с карты» в случае нападения России
Кая Каллас отметила, что план НАТО по защите стран Балтии подразумевает освобождение стран в случае захвата лишь спустя 180 дней undefined
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Премьер Эстонии заявила, что ее страна будет «стерта с карты» в случае нападения России

Кая Каллас отметила, что план НАТО по защите стран Балтии подразумевает освобождение стран в случае захвата лишь спустя 180 дней

Премьер-министр Эстонии Кая Каллас заявила, что ее страна будет «стерта с с карты» в случае нападения России. При этом она уточнила, что подобный вариант возможен в случае, если планы НАТО по защите стран Балтии останутся неизменными.


«Если вы бывали в Таллине и знаете наш старый город, века истории и культуры, которые есть там, — все это будет стерто с карты, включая наших людей, нашу нацию», — заявила Каллас.


По ее словам, план НАТО по защите Эстонии, Латвии и Литвы подразумевает, что эти страны могут быть освобождены после их захвата лишь через 180 дней. Спецоперация на Украине продолжается уже 100 дней и «спровоцировала военные преступления против людей», добавила она.


Каллас заявила об этом в преддверии саммита НАТО — он пройдет 28-30 июня в Мадриде. Там, как ожидается, хотят обсудить возможное усиление обороны восточных рубежей НАТО. Актуальность этой темы усилилась из-за обещания РФ ответить «недипломатическим путем» на ограничение Литвой российского транзита в Калининград.


21 июня эстонский МИД вызвал российского посла Владимира Липаева, чтобы выразить протест в связи с нарушением вертолетом России воздушного пространства Эстонии 18 июня. Министерство назвало инцидент крайне серьезным и досадным, посчитав его неприемлемым.


В ведомстве заявили, что российский вертолет пограничной охраны Ми-8 на две минуты нарушил воздушное пространство на юго-востоке Эстонии, в районе Койдула.

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#эстония #война #премьер-министр #рф #нато
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