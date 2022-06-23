Россия подписала документ в рамках БРИКС о стремлении к отказу от ядерного оружия

Российская Федерация и остальные участники четырнадцатого саммита БРИКС приняли итоговую декларацию, где были зафиксированы ключевые договоренности по итогам обсуждений. В частности лидеры государств подтвердили приверженность миру, свободному от ядерного оружия.





«Мы подтверждаем приверженность миру, свободному от ядерного оружия, и подчеркиваем решительную приверженность ядерному разоружению и поддержку работе по данному вопросу в рамках сессии Конференции по разоружению в 2022 году», — говорится в документе.





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