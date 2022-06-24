Верховный суд США спустя почти 50 лет отменил право на аборт на федеральном уровне

Верховный суд США отменил свое решение по делу «Роу против Уэйда» 1973 года, которое гарантировало федеральное право на аборт. Также Верховный суд отменил свой вердикт по делу «Планируемое родительство» против Кейси» 1992 года, в котором поддержал прошлое решение. Вердикт опубликован на сайте суда.





Нынешнее дело об абортах называется «Jackson Women's Health Organization против Доббса». Согласно вердикту, теперь каждый штат вправе самостоятельно регулировать вопрос абортов. За отмену федерального права на прерывание беременности проголосовали шесть консервативных судей, трое либеральных — против. По мнению судейского большинства, федеральное право на аборт не предусмотрено Конституцией США.





После публикации вердикта у здания Верховного суда собрались как сторонники, так и противники абортов. Прерывание беременности — один из фундаментальных вопросов, по которому разобщено американское общество. Еще одной такой темой является вопрос о праве на владение оружием.