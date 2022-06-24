Верховный суд США спустя почти 50 лет отменил право на аборт на федеральном уровне

Верховный суд США отменил свое решение по делу «Роу против Уэйда» 1973 года, которое гарантировало федеральное право на аборт. Также Верховный суд отменил свой вердикт по делу «Планируемое родительство» против Кейси» 1992 года, в котором поддержал прошлое решение. Вердикт опубликован на сайте суда.
Нынешнее дело об абортах называется «Jackson Women's Health Organization против Доббса». Согласно вердикту, теперь каждый штат вправе самостоятельно регулировать вопрос абортов. За отмену федерального права на прерывание беременности проголосовали шесть консервативных судей, трое либеральных — против. По мнению судейского большинства, федеральное право на аборт не предусмотрено Конституцией США.
После публикации вердикта у здания Верховного суда собрались как сторонники, так и противники абортов. Прерывание беременности — один из фундаментальных вопросов, по которому разобщено американское общество. Еще одной такой темой является вопрос о праве на владение оружием.
Через несколько минут после публикации решения Верховного суда генпрокурор штата Миссури Эрик Шмитт объявил о запрете абортов в регионе. Он назвал отмену федерального права на прерывание беременности «знаменательным днем для святости жизни».
Как указывает в своем Telegram-канале американский русскоговорящий юрист Игорь Слабых, консервативный судья Кларенс Томас написал в особом мнении, что после решения по абортам Верховный суд должен рассмотреть возможность отмены федеральных прав на однополые браки и контрацепцию. Кроме того, суд должен пересмотреть мнение о неконституционности наказания за однополые отношения, указал Томас.
О вердикте Верховного суда стало известно еще 2 мая, когда газета Politico опубликовала черновик решения консервативного большинства. Тогда суд начал внутреннюю проверку утечки. Президент США Джо Байден после публикации черновика поддержал выступил против решения Верховного суда. Он отметил, что у человека есть естественные права, данные Богом.
Согласно решению «Роу против Уэйда» 1973 года, которое Верховный суд отменил почти 50 лет спустя, федеральное право не вправе препятствовать женщине в аборте, пока плод не стал жизнеспособным. Дело названо по имени истца, 25-летней жительницы Техаса Нормы Маккорви (псевдоним Джейн Доу), которая утверждала, что забеременела в результате изнасилования. Тогда законы штата позволяли прерывать беременность только в случае изнасилования и инцеста. Ответчиком выступил окружной прокурор Техаса Генри Уэйд.
До 2022 года срок беременности, на котором женщина имела федеральное право на аборт, составлял 24 недели. Нынешний вердикт основан на законе штата Миссисипи, который запрещает большинство операций по прерыванию беременности после первых 15 недель. Истцом в деле выступила местная организация Jackson Women's Health Organization, ответчиком — санитарный врач штат Томас Доббс.