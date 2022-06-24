Новости
Новости
St
Депутаты Свищев и Митрохин предложили наградить российского тренера по борьбе, спасшего людей в смертельном ДТП в Москве
Арсланбеку Алиеву в том числе могут оказать финансовую помощь undefined
Эксклюзив Новости

Депутаты Свищев и Митрохин предложили наградить российского тренера по борьбе, спасшего людей в смертельном ДТП в Москве

Арсланбеку Алиеву в том числе могут оказать финансовую помощь

Депутаты Московской городской думы и Госдумы Сергей Митрохин и Дмитрий Свищев сообщили, что тренера по борьбе Арсланбека Алиева, который спас людей из горящего автомобиля в столице, необходимо наградить. Митрохин в разговоре с Daily Storm сообщил, что не знает, какую именно награду стоит выдать, однако сделать это необходимо.


«Знаете, если человек такое совершил, то наградить его нужно. Каким образом — пусть решают соответствующие организации. Каким способом, я даже не знаю», — ответил Митрохин.


Парламентарий допустил, что речь может идти не только о государственной награде, но и финансовой поддержке Алиева. В частности, государство может закрыть тренеру ипотеку, если таковая имеется или может появиться.


«Запросто может, почему нет», — сказал Митрохин.


В свою очередь глава комитета Госдумы по физической культуре и спорту Дмитрий Свищев заявил, что нужно ходатайствовать о представлении тренера к государственной награде. Он счтитает, что подобные поступки не должны оставаться незамеченными. «Мы такую инициативу не только поддержим, но и выдвинем», — заявил Свищев журналистам.


По словам парламентария, поступок Алиева демонстрирует воспитание, которое дает спорт. Он отметил тот факт, что такой человек сам воспитывает спортсменов, которые вряд ли пройдут мимо чужой беды.


ДТП случилось утром 24 июня на Зубовском бульваре. Водитель «мерседеса» не справился с управлением и на большой скорости влетел в здание. В автомобиле находились восемь человек, двое из них погибли.


Тренер сборной РФ по вольной борьбе одним из первых бросился оказывать помощь пострадавшим. Из автомобиля удалось вытащить шесть человек, однако водителя и еще одного пассажира спасти не удалось. По словам самого Алиева, в те минуты ситуация развивалась очень стремительно.

Читайте там, где удобно: добавьте Daily Storm в избранное в «Яндекс.Новостях», подписывайтесь в Дзен или Telegram.

Новости
Дзен
Telegram
#свищев #митрохин #рф #депутат #награда #мосгордума #дтп #госдума
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Показать комментарии
© Storm 2022

Издание «Daily Storm» зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 20.07.2017 за номером ЭЛ №ФС77-70379 Учредитель: ООО "ОрденФеликса", Главный редактор: Сивкова А.С.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных.

Сообщения и материалы информационного издания Daily Storm (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 20.07.2017 за номером ЭЛ №ФС77-70379) сопровождаются гиперссылкой на материал с пометкой Daily Storm.

*упомянутые в текстах организации, признанные на территории Российской Федерации террористическими и/или в отношении которых судом принято вступившее в законную силу решение о запрете деятельности. В том числе:

Признаны террористическими организациями: «Исламское государство» (другие названия: «Исламское Государство Ирака и Сирии», «Исламское Государство Ирака и Леванта», «Исламское Государство Ирака и Шама»), «Высший военный Маджлисуль Шура Объединенных сил моджахедов Кавказа», «Конгресс народов Ичкерии и Дагестана», «База» («Аль-Каида»),«Братья-мусульмане» («Аль-Ихван аль-Муслимун»), «Движение Талибан», «Имарат Кавказ» («Кавказский Эмират»), Джебхат ан-Нусра (Фронт победы)(другие названия: «Джабха аль-Нусра ли-Ахль аш-Шам» (Фронт поддержки Великой Сирии), Всероссийское общественное движение «Народное ополчение имени К. Минина и Д. Пожарского», Международное религиозное объединение «АУМ Синрике» (AumShinrikyo, AUM, Aleph)

Деятельность запрещена по решению суда: Межрегиональная общественная организация «Национал-большевистская партия», Межрегиональная общественная организация «Движение против нелегальной иммиграции», Украинская организация «Правый сектор», Украинская организация «Украинская национальная ассамблея – Украинская народная самооборона» (УНА - УНСО), Украинская организация «Украинская повстанческая армия» (УПА), Украинская организация «Тризуб им. Степана Бандеры», Украинская организация «Братство», Межрегиональное общественное объединение – организация «Народная Социальная Инициатива» (другие названия: «Народная Социалистическая Инициатива», «Национальная Социальная Инициатива», «Национальная Социалистическая Инициатива»), Межрегиональное общественное объединение «Этнополитическое объединение «Русские», Общероссийская политическая партия «ВОЛЯ», Общественное объединение «Меджлис крымскотатарского народа», Религиозная организация «Управленческий центр Свидетелей Иеговы в России» и входящие в ее структуру местные религиозные организации:,Межрегиональное общественное движение «Артподготовка»