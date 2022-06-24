Депутаты Свищев и Митрохин предложили наградить российского тренера по борьбе, спасшего людей в смертельном ДТП в Москве

Депутаты Московской городской думы и Госдумы Сергей Митрохин и Дмитрий Свищев сообщили, что тренера по борьбе Арсланбека Алиева, который спас людей из горящего автомобиля в столице, необходимо наградить. Митрохин в разговоре с Daily Storm сообщил, что не знает, какую именно награду стоит выдать, однако сделать это необходимо.





«Знаете, если человек такое совершил, то наградить его нужно. Каким образом — пусть решают соответствующие организации. Каким способом, я даже не знаю», — ответил Митрохин.





Парламентарий допустил, что речь может идти не только о государственной награде, но и финансовой поддержке Алиева. В частности, государство может закрыть тренеру ипотеку, если таковая имеется или может появиться.





«Запросто может, почему нет», — сказал Митрохин.





В свою очередь глава комитета Госдумы по физической культуре и спорту Дмитрий Свищев заявил, что нужно ходатайствовать о представлении тренера к государственной награде. Он счтитает, что подобные поступки не должны оставаться незамеченными. «Мы такую инициативу не только поддержим, но и выдвинем», — заявил Свищев журналистам.





По словам парламентария, поступок Алиева демонстрирует воспитание, которое дает спорт. Он отметил тот факт, что такой человек сам воспитывает спортсменов, которые вряд ли пройдут мимо чужой беды.





ДТП случилось утром 24 июня на Зубовском бульваре. Водитель «мерседеса» не справился с управлением и на большой скорости влетел в здание. В автомобиле находились восемь человек, двое из них погибли.





Тренер сборной РФ по вольной борьбе одним из первых бросился оказывать помощь пострадавшим. Из автомобиля удалось вытащить шесть человек, однако водителя и еще одного пассажира спасти не удалось. По словам самого Алиева, в те минуты ситуация развивалась очень стремительно.