Сбербанк с 1 июля введет комиссию за переводы на карты других банков через сторонние приложения

За переводы с карты Сбербанка на карты других банков через их приложения с 1 июня 2022 года будет сниматься комиссия в размере 1,25%. Минимальная сумма, которая будет взиматься с клиента, — 30 рублей, максимальная — 150.





«Вы можете пополнять карты других банков переводами с карты Сбербанка не только в Сбербанк Онлайн, но и в приложениях или на сайтах этих банков. Комиссия вводится именно для таких переводов — совершенных с помощью приложений и сайтов других банков, кредитных и микрофинансовых организаций», — говорится в сообщении банка.





Заметка дополняется