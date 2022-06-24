Принц Чарльз назвал ошибочной колониальную политику Британской империи

Принц Уэльский Чарльз осудил колониальную политику Соединенного Королевства, которая на протяжении нескольких столетий была напрямую связана с работорговлей. Наследник британского престола уверен, что для «разблокировки» потенциала будущего страны нужно начать признавать ошибки, которые «составляют часть нашего прошлого».





«Я не могу описать глубину своей личной печали из-за страданий столь многого числа людей. Я продолжаю углублять свое понимание сохраняющегося влияния рабства», — заявил принц на саммите Содружества наций.





В рамках выступления наследник британского престола также отметил, что необходимо строить крепкие отношения между странами Содружества наций на современном этапе, поскольку данный процесс, по его мнению, сможет поспособствовать укреплению национальных экономик в целом.





Слова принца Чарльза о колониальной политике во многом связаны с призывами местного населения в странах Содружества осудить подобную практику времен Британской империи и признать ответственность монархов Соединенного Королевства за работорговлю.





Наследник британского престола, как и его старший сын принц Уильям, выражая свое сожаление относительно темных страниц истории страны, отказывались напрямую принести извинения жителям бывших колоний, чтобы избежать участия в дискуссиях о возможных репарациях со стороны Лондона, о необходимости взимания которых говорят все активнее.