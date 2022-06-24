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Принц Чарльз назвал ошибочной колониальную политику Британской империи
Он отметил, что на протяжении нескольких столетий она характеризовалась работорговлей undefined
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Принц Чарльз назвал ошибочной колониальную политику Британской империи

Он отметил, что на протяжении нескольких столетий она характеризовалась работорговлей

Принц Уэльский Чарльз осудил колониальную политику Соединенного Королевства, которая на протяжении нескольких столетий была напрямую связана с работорговлей. Наследник британского престола уверен, что для «разблокировки» потенциала будущего страны нужно начать признавать ошибки, которые «составляют часть нашего прошлого».


«Я не могу описать глубину своей личной печали из-за страданий столь многого числа людей. Я продолжаю углублять свое понимание сохраняющегося влияния рабства», — заявил принц на саммите Содружества наций.


В рамках выступления наследник британского престола также отметил, что необходимо строить крепкие отношения между странами Содружества наций на современном этапе, поскольку данный процесс, по его мнению, сможет поспособствовать укреплению национальных экономик в целом.


Слова принца Чарльза о колониальной политике во многом связаны с призывами местного населения в странах Содружества осудить подобную практику времен Британской империи и признать ответственность монархов Соединенного Королевства за работорговлю.


Наследник британского престола, как и его старший сын принц Уильям, выражая свое сожаление относительно темных страниц истории страны, отказывались напрямую принести извинения жителям бывших колоний, чтобы избежать участия в дискуссиях о возможных репарациях со стороны Лондона, о необходимости взимания которых говорят все активнее.

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#рабство #саммит #принц чарльз #великобритания
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