Суд арестовал дома и квартиры Белоцерковской в Москве и Петербурге

Басманный суд Москвы арестовал имущество блогера Вероники Белоцерковской, включая дома и квартиры в столице и Санкт-Петербурге. Ее обвиняют в распространении ложной информации о Российской армии. Ранее МВД объявило Белоцерковскую в розыск.





«‎Удовлетворено ходатайство следователя о наложении ареста на имущество, принадлежащее Белоцерковской, а именно на машино-место и квартиру в Москве, жилые дома, квартиру и земельный участок в Санкт-Петербурге», — цитирует пресс-службу суда ТАСС.





Следственный комитет 16 марта завел против Вероники Белоцерковской уголовное дело о публичном распространении фейков о действиях российских военных по мотивам политической ненависти или вражды. Ей грозит штраф до пяти миллионов рублей или лишение свободы на срок до 10 лет.





По версии следствия, в марте в своих соцсетях блогер опубликовала посты, в которых «под видом достоверных сообщений содержались заведомо ложные сведения об использовании Вооруженных cил России для уничтожения городов и гражданского населения Украины, в том числе детей» во время военной операции. В мае МВД объявило Белоцерковскую в розыск, затем суд заочно арестовал ее.





Вероника Белоцерковская — блогер, предприниматель, издатель журнала «Собака.ru» и автор кулинарных книг. Она владеет кулинарной школой на юге Франции.