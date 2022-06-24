Новости
Новости
St
Суд арестовал дома и квартиры Белоцерковской в Москве и Петербурге
Блогера обвиняют в распространении ложной информации о Российской армии undefined
Новости

Суд арестовал дома и квартиры Белоцерковской в Москве и Петербурге

Блогера обвиняют в распространении ложной информации о Российской армии

Басманный суд Москвы арестовал имущество блогера Вероники Белоцерковской, включая дома и квартиры в столице и Санкт-Петербурге. Ее обвиняют в распространении ложной информации о Российской армии. Ранее МВД объявило Белоцерковскую в розыск.


«‎Удовлетворено ходатайство следователя о наложении ареста на имущество, принадлежащее Белоцерковской, а именно на машино-место и квартиру в Москве, жилые дома, квартиру и земельный участок в Санкт-Петербурге», — цитирует пресс-службу суда ТАСС.


Следственный комитет 16 марта завел против Вероники Белоцерковской уголовное дело о публичном распространении фейков о действиях российских военных по мотивам политической ненависти или вражды. Ей грозит штраф до пяти миллионов рублей или лишение свободы на срок до 10 лет.


По версии следствия, в марте в своих соцсетях блогер опубликовала посты, в которых «под видом достоверных сообщений содержались заведомо ложные сведения об использовании Вооруженных cил России для уничтожения городов и гражданского населения Украины, в том числе детей» во время военной операции. В мае МВД объявило Белоцерковскую в розыск, затем суд заочно арестовал ее.


Вероника Белоцерковская — блогер, предприниматель, издатель журнала «Собака.ru» и автор кулинарных книг. Она владеет кулинарной школой на юге Франции.

Читайте там, где удобно: добавьте Daily Storm в избранное в «Яндекс.Новостях», подписывайтесь в Дзен или Telegram.

Новости
Дзен
Telegram

МВД объявило в розыск блогера Белоцерковскую

В отношении женщины возбуждено уголовное дело о распространении фейков о российских военных 13 мая 2022
Dailystorm - МВД объявило в розыск блогера Белоцерковскую
#санкт-петербург #белоцерковская #суд #москва #имущество
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Показать комментарии
© Storm 2022

Издание «Daily Storm» зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 20.07.2017 за номером ЭЛ №ФС77-70379 Учредитель: ООО "ОрденФеликса", Главный редактор: Сивкова А.С.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных.

Сообщения и материалы информационного издания Daily Storm (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 20.07.2017 за номером ЭЛ №ФС77-70379) сопровождаются гиперссылкой на материал с пометкой Daily Storm.

*упомянутые в текстах организации, признанные на территории Российской Федерации террористическими и/или в отношении которых судом принято вступившее в законную силу решение о запрете деятельности. В том числе:

Признаны террористическими организациями: «Исламское государство» (другие названия: «Исламское Государство Ирака и Сирии», «Исламское Государство Ирака и Леванта», «Исламское Государство Ирака и Шама»), «Высший военный Маджлисуль Шура Объединенных сил моджахедов Кавказа», «Конгресс народов Ичкерии и Дагестана», «База» («Аль-Каида»),«Братья-мусульмане» («Аль-Ихван аль-Муслимун»), «Движение Талибан», «Имарат Кавказ» («Кавказский Эмират»), Джебхат ан-Нусра (Фронт победы)(другие названия: «Джабха аль-Нусра ли-Ахль аш-Шам» (Фронт поддержки Великой Сирии), Всероссийское общественное движение «Народное ополчение имени К. Минина и Д. Пожарского», Международное религиозное объединение «АУМ Синрике» (AumShinrikyo, AUM, Aleph)

Деятельность запрещена по решению суда: Межрегиональная общественная организация «Национал-большевистская партия», Межрегиональная общественная организация «Движение против нелегальной иммиграции», Украинская организация «Правый сектор», Украинская организация «Украинская национальная ассамблея – Украинская народная самооборона» (УНА - УНСО), Украинская организация «Украинская повстанческая армия» (УПА), Украинская организация «Тризуб им. Степана Бандеры», Украинская организация «Братство», Межрегиональное общественное объединение – организация «Народная Социальная Инициатива» (другие названия: «Народная Социалистическая Инициатива», «Национальная Социальная Инициатива», «Национальная Социалистическая Инициатива»), Межрегиональное общественное объединение «Этнополитическое объединение «Русские», Общероссийская политическая партия «ВОЛЯ», Общественное объединение «Меджлис крымскотатарского народа», Религиозная организация «Управленческий центр Свидетелей Иеговы в России» и входящие в ее структуру местные религиозные организации:,Межрегиональное общественное движение «Артподготовка»