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На «Московских ярмарках» дали советы по выбору огурцов
Особое внимание нужно уделить поверхности овоща undefined
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На «Московских ярмарках» дали советы по выбору огурцов

Особое внимание нужно уделить поверхности овоща

Сегодняшнее видео от «Московских ярмарок» посвящено советам по выбору огурцов. Эти овощи — одни из самых популярных продуктов в мире! Как выбрать самые вкусные? Для начала оцените их внешний вид. Стоит отдавать предпочтение плодам среднего размера — чаще всего переросшие овощи уже перезрели и стали горькими. Но размер огурцов также может зависеть от конкретного сорта. 

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Также стоит обратить внимание на окраску огурца — она должна быть равномерной. Не забывайте щупать огурцы, они должны быть крепкими и упругими. При надавливании не должно оставаться вмятин. Если на поверхности есть темные или светлые пятна, то такой огурец покупать тоже не стоит.  


Также не следует приобретать огурцы с трещинами на поверхности. В месте повреждений скапливаются бактерии и микробы. Слишком блестящие плоды тоже не стоит покупать — скорее всего, такой продукт обработали воском.  


Огурцы могут быть гладкими или с пупырышками, вторые считаются более вкусными. Если на поверхности есть такие бугорки, то они должны быть плотными. Также хорошо, если у огурца осталась плодоножка — это признак правильного сбора урожая. Нажмите на плодоножку, огурец в этом месте должен быть упругим и твердым. Сама плодоножка должна быть не менее 0,2-0,5 миллиметра в длину. 


Если вы покупаете огурцы в упаковке, следите, чтобы она была без повреждений и влаги внутри. Овощи должны хорошо просматриваться со всех сторон. Также обращайте внимание на дату упаковки, чтобы точно выбрать самые свежие овощи! А лучший совет по приобретению этих овощей звучит так: покупайте огурцы только на «Московских ярмарках»!


Фестивальные площадки и ярмарки — часть единого большого процесса по благоустройству Москвы. Многие площадки сопровождаются торговыми точками — сейчас в разных районах столицы открыто более 50 фермерских ярмарок, где можно купить вкусные и свежие продукты. На каждом рынке места для фермеров распределяются по итогам конкурса, а москвичи получают доступ к качественным товарам.


Узнать, какая площадка к вам ближе всего, можно на сайте проекта «Московские ярмарки» или в соцсетях «ВКонтакте» и «Одноклассники».

#москва #фермеры #ярмарка
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