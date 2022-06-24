На «Московских ярмарках» дали советы по выбору огурцов

Также стоит обратить внимание на окраску огурца — она должна быть равномерной. Не забывайте щупать огурцы, они должны быть крепкими и упругими. При надавливании не должно оставаться вмятин. Если на поверхности есть темные или светлые пятна, то такой огурец покупать тоже не стоит.





Также не следует приобретать огурцы с трещинами на поверхности. В месте повреждений скапливаются бактерии и микробы. Слишком блестящие плоды тоже не стоит покупать — скорее всего, такой продукт обработали воском.





Огурцы могут быть гладкими или с пупырышками, вторые считаются более вкусными. Если на поверхности есть такие бугорки, то они должны быть плотными. Также хорошо, если у огурца осталась плодоножка — это признак правильного сбора урожая. Нажмите на плодоножку, огурец в этом месте должен быть упругим и твердым. Сама плодоножка должна быть не менее 0,2-0,5 миллиметра в длину.





Если вы покупаете огурцы в упаковке, следите, чтобы она была без повреждений и влаги внутри. Овощи должны хорошо просматриваться со всех сторон. Также обращайте внимание на дату упаковки, чтобы точно выбрать самые свежие овощи! А лучший совет по приобретению этих овощей звучит так: покупайте огурцы только на «Московских ярмарках»!





Фестивальные площадки и ярмарки — часть единого большого процесса по благоустройству Москвы. Многие площадки сопровождаются торговыми точками — сейчас в разных районах столицы открыто более 50 фермерских ярмарок, где можно купить вкусные и свежие продукты. На каждом рынке места для фермеров распределяются по итогам конкурса, а москвичи получают доступ к качественным товарам.





Узнать, какая площадка к вам ближе всего, можно на сайте проекта «Московские ярмарки» или в соцсетях «ВКонтакте» и «Одноклассники».