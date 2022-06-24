На Украине предложили призывать на военную службу инвалидов

В Верховную раду внесли новый законопроект, которые предусматривает возможность призывать на военную службу людей с инвалидностью с их согласия. Ранее сообщалось, что Минобороны Украины призывает в армию все больше гражданских лиц, которые не имеют опыта военной службы.





«Люди с инвалидностью <…> в обозначенный период могут быть призваны <…> с их согласия и проходить воинскую службу в границах области, в которой зарегистрированы или проживают», — говорится в документе.





В то же время депутатам Верховной рады в целях ознакомления передали законопроект, который запрещает мужчинам призывного возраста выезд с Украины. Сейчас порядок выезда мужчин от 18 до 60 лет в период военного положения регулируется лишь указом президента Владимира Зеленского.





Режим военного положения на Украине был введен с 24 февраля, а уже на следующий день Зеленский подписал указ о всеобщей мобилизации. Он постановил осуществить призыв военнообязанных, резервистов и привлечь автомобили для обеспечения нужд армии и местных силовых структур.





24 мая депутат Рады от партии «Слуга народа» Александр Бакумов заявил, что парламент страны не будет рассматривать законопроект, позволяющий украинским офицерам убивать солдат за дезертирство. Парламентарий уверял, что критика в отношении нового законопроекта разгоняется в непрофессиональной среде.





Бакумов заявил, что если в Раде ведут профессиональную дискуссию, то «тут должны быть другие месседжи». Законопроект был предложен не для целенаправленного убийства военных, а для обеспечения безопасности службы, уточнил он.