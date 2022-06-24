В Сети появились кадры, как раненые лежат на земле у пылающего Mercedes в центре Москвы

На месте сразу оказалась полиция, также помощь стали оказывать прохожие. Как сообщает «Говорит Москва», первым, кто поспешил на помощь, был тренер по вольной борьбе юношеской сборной Дагестана Арсланбек Алиев. Он вытащил их из автомобиля и отнес на безопасное расстояние. Член Общественной палаты Дагестана Абсалитдин Мурзаев в разговоре c радиостанцией назвал поступок земляка примером сплоченности россиян и заявил, что будет добиваться награждения Алиева.





«Мы будем ходатайствовать перед республиканскими властями, чтобы Арсланбек Алиев был представлен к награждению. Региональные и федеральные власти обратят должное внимание на этот поступок. В такой ситуации короткий интервал, автомобиль в любое время мог взорваться», — сказал Мурзаев.





По данным Telegram-канала «112», Mercedes принадлежал бывшему футболисту Расиму Хутову. За несколько дней до этого он продал легковушку, но не успел получить за нее деньги. О смертельном ДТП Хутов узнал от полицейских.





Как сообщает ГИБДД по Москве, авария произошла из-за того, что водитель Mercedes проехал на красный свет светофора. В результате столкновения он и девушка-пассажир скончались, сообщило ведомство.





Ранее в ДТП в Москве попал депутат Госдумы от ЛДПР Алексей Журавлев. Политик передвигался на мотоцикле BMW, не справился с управлением и опрокинулся вместе с байком. Парламентарий сломал ключицу.