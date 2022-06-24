В МВД обвинили Украину в «‎насыщении российского рынка наркотиками»

Первый замначальника Главного управления по контролю за оборотом наркотиков МВД России генерал-майор полиции Кирилл Смуров заявил, что Украина проводит целенаправленную политику по «‎насыщению российского рынка наркотиками». По его словам, в РФ засылают эмиссаров, которые организуют производство и продажу запрещенных веществ.





«‎Что касается Украины, действительно, на протяжении нашей работы, всего срока, мы сталкивались в связи с известными политическими событиями в соседней стране с целенаправленной политикой по насыщению нашего рынка наркотическими средствами и засылкой специально подготовленных эмиссаров, которые организовывали производство и распространение этих наркотиков в России», — заявил Смуров на пресс-конференции, его цитирует ТАСС.







