Испания столкнулась с крупнейшим за несколько лет миграционным кризисом, в страну проникли десятки тысяч человек

Вечером 30 июля в испанский автономный город Сеута из Марокко могли проникнуть около 40 тысяч человек — таковы оценки Гражданской гвардии, которые приводит газета El Confidencial. По данным Politico, нынешний кризис стал крупнейшим с 2021 года и создал чрезвычайную ситуацию в гуманитарной и социальной сферах для всей страны.





По другим оценкам, речь шла о 20 тысячах человек, но точное число прибывших пока не уточняется. Власти Сеуты просят центральное правительство закрыть границу с Марокко и прислать войска. Подробнее — в материале Daily Storm.





Жертвы





По меньшей мере 19 человек погибли, пытаясь вплавь добраться до Сеуты, сообщает RTVE. Мигранты продолжали прибывать в город в течение всей ночи.





Реакция властей





Глава правительства Сеуты Хуан Хесус Вивас назвал происходящее «чрезвычайной ситуацией общенационального масштаба», отметив, что число прибывших эквивалентно 2% от всего населения города. Профсоюз Национальной полиции Испании заявил, что ситуация полностью вышла из-под контроля.





Правительство страны решило задействовать подразделения сухопутных войск, дислоцированных в Сеуте, чтобы поддержать гражданскую гвардию при обеспечении безопасности. Премьер-министр Испании Педро Санчес на фоне кризиса посетит город 31 июля вместе с министром внутренних дел.





Оценки политиков





Кризис вызвал критику в адрес миграционной стратегии правительства Испании. Лидер крайне правой партии «Вокс» Сантьяго Абаскаль назвал ситуацию «вторжением». Сопредседатель немецкой партии «Альтернатива для Германии» Алис Вайдель и глава Европейской народной партии Манфред Вебер призвали Мадрид соблюдать Миграционный пакт ЕС.





Позиция Марокко





Власти Марокко возложили вину за происходящее на преступные организации и заявили об образцовом сотрудничестве с Испанией. Однако испанские полицейские профсоюзы утверждают, что марокканские власти «ничего не делают» для предотвращения массового прибытия мигрантов как по морю, так и по суше.





Договоренности Испании и Марокко





Мадрид и Рабат договорились принять меры по скорейшей передаче лиц, незаконно прибывших в Сеуту. В МВД Испании отметили, что «сети торговли людьми» пытаются стимулировать поток мигрантов, и поблагодарили Марокко за усилия по предотвращению прорывов. По данным новостного портала Hespress, стороны уже приступают к массовому возвращению нелегалов, включая несовершеннолетних, в координации с марокканскими структурами.





Угроза Шенгену со стороны Италии





Премьер-министр Италии Джорджа Мелони заявила, что готова приостановить действие Шенгенского соглашения с Испанией из-за рисков для безопасности всей Европы. Глава МИД Италии Антонио Таяни поддержал эту идею. В ответ министр иностранных дел Испании Хосе Мануэль Альбарес вызвал посла Италии для объяснений.





Исторический контекст





Сеута и Мелилья — единственные территории ЕС, имеющие сухопутные границы с Африкой, что делает их постоянным источником споров о миграционной политике блока. В мае 2021 года за несколько дней через Сеуту проникли около 10 тысяч нелегалов.