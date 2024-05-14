Набор по контракту вместо мобилизации, технологическая гонка с ВСУ и наследие Шойгу. Что сказал Белоусов в Совфеде

Кандидат на пост министра обороны России Андрей Белоусов назвал первоочередной задачей на новом посту оснащение российских войск в зоне СВО и отметил, что прежний глава Минобороны Сергей Шойгу «оставил огромное подспорье» для выполнения задач, поставленных президентом Владимиром Путиным. Daily Storm собрал главное из выступления Белоусова на заседании Совета Федерации, где прошли консультации по его назначению.





Задачи от Путина





Глава государства поставил новому министру обороны две задачи. Во-первых, сказал Белоусов, нужно обеспечить полноценную интеграцию экономики Вооруженных сил в экономику страны. Это, прежде всего, предполагает оптимизацию военных расходов, но оптимизация «не означает огульное сокращение» — имеется в виду повышение эффективности трат, чтобы «каждый рубль бюджетных денег, который в конечном счете платят наши граждане, приносил максимальный эффект».





Вторая задача — максимально открыть Минобороны к инновациям. Речь идет не только о новых технологиях, но и о подготовке кадров и новых формах и методах управления.





«В том числе речь идет о реализации преимуществ, которые дают современные цифровые технологии», — сказал Белоусов. Одним из таких преимуществ является «огромный резерв кадровой подпитки» — люди, прошедшие СВО.





Шойгу создал современную систему Вооруженных сил России, которые успешно достигают намеченных целей, это «огромное подспорье для выполнения поставленных президентом задач», сказал Белоусов.





Ключевые приоритеты и возможность мобилизации





Первоочередная задача — оснащение российской группировки в зоне СВО: поставки самой современной военной и специальной техники: артиллерийских боеприпасов, ракет, личной защиты военнослужащих, спецсвязи, беспилотников, средств радиоэлектронной борьбы и прочего.





С комплектованием Вооруженных сил России есть проблемы, однако о новой мобилизации речи не идет. Комплектование армии — один из главных вопросов для Минобороны. Речь идет о плановых мерах — призыве и наборе по контракту. Последнее кандидат на должность главы военного ведомства назвал особенно важным.





Важно совершенствовать военное образование и адаптировать опыт СВО, поскольку противник быстро учится, «ситуация, связанная с применением новых технологий, меняется буквально еженедельно». Нужно отрабатывать новые методы ведения боевых действий, упреждать противника.





Белоусов также призвал усилить контроль за ценообразованием при формировании гособоронзаказа. То же касается расходов на капитальное строительство и инвестиционные проекты, в том числе в создании новых видов вооружений.





Кандидат на пост министра обороны пообещал, что на новой должности не пожалеет своего здоровья и, если потребуется, жизни для решения поставленных задач. В конце выступления он поделился принципом, которым руководствуется в жизни: «Ошибаться можно, врать — нельзя». Это кредо Белоусов назвал железобетонным.





Что известно о Белоусове





Будущий министр обороны — экономист по образованию. Он известен как сторонник большего вмешательства государства в экономику. На посту первого вице-премьера (с января 2020 года) Белоусов выступал за стимулирование роста экономики за счет государственных инвестиций, низких процентных ставок и мягкой налогово-бюджетной и кредитной политики. Белоусов последовательно выступал за введение дополнительных налогов на сверхдоходы.





Военкор Александр Коц так описал Daily Storm, почему именно Белоусов стал кандидатом на пост министра обороны: «Очевидно, что мы собираемся воевать долго. У нас наращивается военный бюджет, который превысит 7% ВВП. Он уже сейчас почти 7%. И для того чтобы распоряжаться этими огромными средствами, нужен профессиональный экономист. У меня ощущение, что мы пойдем по пути разделения обязанностей. Министр обороны станет таким менеджером-хозяйственником, который будет отвечать и за реформирование, и за оснащение, и за финансирование армии, за поставки новых типов вооружения и их развитие. А начальник Генштаба, как и положено, будет заниматься боевыми действиями».





Совет Федерации принял постановление о признании состоявшимися консультаций по кандидатурам главы Минобороны и руководителей других силовых ведомств и направил документ президенту. Тот должен будет назначить кандидатов.