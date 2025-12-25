«Обязать любить Родину не смогут»: в Национальной ассоциации блогеров отреагировали на предложение сделать обязательной рекламу о традиционных ценностях

Гроссмейстер, сенатор Сергей Карякин на заседании Совфеда 24 декабря предложил сделать обязательной для блогеров рекламу о традиционных ценностях. Не реже раза в месяц в объеме 5% от общего рекламного контента должны публиковаться посты о важности отцовства, материнства или патриотизме. Поправки хотят ввести в закон «О рекламе». Президент Национальной ассоциации блогеров Ольга Берек считает, что «обязать любить Родину не смогут» и отмечает, что контент-мейкеры уже размещают много публикаций о семейных ценностях.





Берек, у которой более 1,4 миллиона подписчиков в Instagram*, заявила, что заставлять контент-мейкеров размещать подобную социальную рекламу «мягко говоря, странно».





«Я бы порекомендовала Сергею Карякину не просто рассуждать о блогерах, а заглянуть в аккаунты блогеров и посмотреть, что они размещают, потому что практически все блогеры говорят про семейные ценности и делают очень много социальной рекламы, — сказала Daily Storm Берек. — Обязать Родину любить Сергей Карякин, боюсь, не сможет. Люди, которые любят свою страну, всегда в своем контенте достаточно патриотичны».





Это все равно, что заставить сенаторов, которые не любят баклажаны, на каждом заседании говорить про любовь к баклажанам, добавила глава Нацассоциации блогеров.





Сергей Карякин пояснил Daily Storm, что обязательная социальная реклама может быть на темы материнства, отцовства, семейных ценностей, а также экологические, патриотические проекты, кибербезопасность и так далее.





По его задумке, блогеры сами смогут выбрать какое-то из этих направлений. «Никто не заставляет, не выбирает направление за блогеров, они могут сами придумать, что именно они хотят из этих направлений [опубликовать], может быть, там и какие-то еще другие предложения будут внесены, мы, конечно, готовы рассматривать», — заверил он.





«Должен быть баланс, потому что когда мы постоянно видим рекламу казино, маркетплейсов и всего прочего коммерческого, мы же это не запрещаем, но мы говорим: «Давайте хотя бы на 5% будет реклама социальной». Это совсем небольшой процент, но, по крайней мере, что-то приятное будет откладываться в голове у людей!» — заявил сенатор.





Гроссмейстер отметил: по закону «О рекламе» телеканалы должны выделять до 5% годового объема вещания или рекламной площади под социальную рекламу. «Сейчас важно понимать, что уже другое время <...> и сейчас аудитория в большей степени в социальных сетях — читает блогеров и так далее. Соответственно, очень важно, чтобы в этой сфере, в направлениях, которые смотрит молодежь, также присутствовала социальная реклама», — пояснил Сергей Карякин.





Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко 24 декабря поручила комитету по экономической политике рассмотреть и «отработать» инициативу Карякина, а затем сообщить о результатах.













* принадлежит компании Meta, деятельность компании запрещена в России как экстремистская