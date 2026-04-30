Педиатры посоветовали, как минимизировать риски для здоровья малышей в Туапсе

«Думаю, очевидно, что ничего хорошего для здоровья как взрослых, так и детей данная ситуация не несет. И последствия всего, что сейчас получает организм жителей из загрязненного воздуха, будут проявляться еще годами, а может, и десятилетием», — продолжает местная жительница.





Собеседница Daily Storm рассказала, что детские учреждения на время приостановили работу. Она считает, что это в какой-то степени минимизирует риски для здоровья малышей. По школьным и городским чатам рассылают памятки, как себя вести, рекомендации по ношению масок, добавляет она.





«На мой взгляд, здесь поможет только массовый вывоз детей в лагеря отдыха, чтобы не дышали этим всем и, возможно, прошли полезные оздоровительные процедуры», — считает женщина.





Врач-педиатр, член Союза профессиональной поддержки материнства Светлана Кондратьева предупреждает, что токсичный воздух и загрязнения от нефтепродуктов могут обострить у малышей заболевания, в том числе бронхолегочные и аллергические.





«Дым от таких пожаров действительно очень токсичен. Он содержит мелкие частицы, которые особенно опасны именно для детей и пожилых людей, потому что попадают все в мелкие альвеолки, если мы говорим про бронхолегочную систему. И вплоть до канцерогенов, которые аукнутся не сразу. То есть через несколько лет это может все повлиять на здоровье, если мы говорим про детей», — объяснила Daily Storm педиатр.





Малышам по возможности лучше на время уехать из загрязненной местности. Если покинуть город не получается, то не стоит выходить на улицу, надо плотно закрывать двери, окна, как при аллергии на пыльцу, когда необходимо минимизировать контакт с аллергеном.





«Проветривать, конечно, не рекомендуется. Желательно использовать кондиционеры, увлажнители воздуха в помещении, обязательно делать влажную уборку, потому что все это [загрязнения] оседает налетом на подоконниках», — советует Кондратьева.





Если все-таки нужно выйти на улицу, следует использовать респираторы для защиты бронхолегочной системы и надевать одежду с длинным рукавом, чтобы вредные частицы не попадали на кожу. Еще педиатр советует пить много воды. А после выхода на улицу нужно обязательно принять душ и тщательно промыть волосы.





Врач-неонатолог отделения новорожденных Наталья Болибок, которая оставила практику пять лет назад, добавляет, что состояние младенцев определяет окружающая обстановка и эмоции матери. «Когда вот такая обстановка, новорожденным нужно создавать определенный режим, микроклимат. И эмоции матери плюс сами роды — все это влияет на новорожденных», — отмечает Болибок.





По возможности из неблагоприятной обстановки лучше на время уехать, тоже говорит она: «Если есть возможность, конечно, надо именно так поступать».





Глава научного отдела неонатологии и патологии детей раннего возраста в Научно-исследовательском институте педиатрии и детской хирургии имени Вельтищева Елена Кешишян допускает, что большое количество углекислого газа и вредные продукты горения могут привести к снижению кислородообмена у детей, временным головным болям, першению во рту и снижению гемоглобина. Нефтепродукты — очень широкое понятие, поэтому важно, чтобы эксперты сообщили, какие именно вещества горели и как они могли повлиять на здоровье людей, подчеркивает она.