«Террористы-беспилотчики»: что известно о «Птицах Мадьяра», которые могут быть причастны к атаке по кафе в Херсонской области

Подразделение ВСУ «Птицы Мадьяра» может быть причастно к атаке в Херсонской области, заявил губернатор региона Владимир Сальдо. По его словам, этих украинских бойцов перебросили на правобережье региона. Daily Storm собрал, что известно об этом военном формировании.





«Это, можно сказать, террористы-беспилотчики. Принимая во внимание особый цинизм и жестокость теракта, <...> именно подразделение Мадьяра может быть непосредственным исполнителем этих преступлений», — сообщил Сальдо РИА Новости.





В ночь на 1 января украинские дроны атаковали кафе и гостиницу на побережье Черного моря в селе Хорлы Херсонской области. Там мирные жители отмечали Новый год. Возник пожар, который удалось потушить только утром. В результате удара 27 человек погибли, в том числе двое детей.





Согласно информации из открытых источников, «Птицы Мадьяра» специализируются на ударных БПЛА. Созданы в 2022 году Робертом Бровди (Мадьяр — его позывной). До конфликта с Россией он был бизнесменом. «Птицы» изначально были ротой, но к декабрю 2024 года, после нескольких преобразований, стали бригадой. Входят в Сухопутные войска ВСУ. Сам Бровди сейчас командует Силами беспилотных систем.





«Птицы Мадьяра» воевали на многих направлениях. Так, операторы БПЛА участвовали в боях за Бахмут (Артемовск). Весной 2023 года город в ДНР перешел под контроль ВС РФ. Российские Telegram-каналы писали, что в Бахмуте подразделение Бровди использовало дроны, снаряженные боеприпасами с отравляющими веществами.





В ноябре 2024 года появились сообщения, что «Птицы Мадьяра» переброшены в Курскую область. Один из российских бойцов рассказывал, что формирование оснащено новейшими западными системами, с помощью которых производит минирование и диверсии.





Тогда же, в ноябре 2024-го, Минобороны сообщило об уничтожении более 60 украинских военных в результате удара по пункту временной дислокации подразделения «Птиц Мадьяра» в Харьковской области.





В августе 2025 года Бровди запретили въезд в ЕС за атаку на нефтепровод «Дружба» в Брянской области, по которому поставлялось топливо в Венгрию и Словакию. У самого Бровди есть в том числе венгерское гражданство, так как он является этническим венгром из Закарпатья.





В октябре 2025-го Следственный комитет России обвинил Бровди в терактах. Дело связано с атаками ВСУ на объекты топливно-энергетического комплекса.