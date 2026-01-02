Отключения электричества, нехватка военных на Украине и звездные войны Великобритании

На главных полосах в иностранных СМИ в начале года — материалы про взрыв на курорте в Швейцарии. Но зарубежные медиа также продолжают следить за российско-украинским кризисом. CNN пишет об отключениях электричества на Украине, а также о том, что ВСУ на юге находятся под «интенсивным» давлением из-за нехватки военных. А британская The Sun заявляет, что в стране развернут спутники-телохранители с искусственным интеллектом в связи с высказываниями российского президента «о возможной третьей мировой войне в космосе».





В материале Тима Листера и Дарьи Тарасовой-Маркиной «Украинские войска на юге находятся под интенсивным давлением из-за нехватки военных» на CNN говорится, что менее оснащенные части на юге Украины «значительно уступают по численности российским бригадам, которые за последние недели» заняли территории в сотни квадратных километров.





Один из офицеров Службы безопасности Украины назвал ситуацию в регионе «напряженной». По его словам, небольшие группы российских пехотинцев «пытались прорваться любыми средствами, любыми путями к наименее защищенным позициям». Большая часть недавних боев происходила в городе Гуляйполе и его окрестностях.





Российский командующий группировки войск «Восток» Андрей Иванаев 27 декабря сообщил, что Гуляйполе был взят за 20 дней и находится под контролем армии РФ. На территории «проводится поиск и уничтожение одиночных групп ВСУ». Тогда же он рассказал, что с начала декабря под контроль «Востока» перешло более 210 квадратных километров территории в Днепропетровской и Запорожской областях.





В другой опубликованной на CNN статье Дарьи Тарасовой-Маркиной говорится о том, как украинцы ищут способы справиться с отключениями электричества. 40-летняя местная жительница сообщила о неудобствах из-за блэкаута и летом, и зимой.





В 40-градусную жару женщина и ее дети не могли включить кондиционер, готовить еду на электроплите и даже пользоваться лифтом. А зимой, по ее словам, в большинстве украинских домов при отключении электричества перестает работать и отопление.





По данным издания, в декабре жители Киева в среднем оставались без электричества на 9,5 часа в сутки. Часть городов на Украине полностью перестают освещать по вечерам. Некоторые кафе меняют меню и цены в зависимости от того, используют ли они электроэнергию из сети или дизельные генераторы, пишет CNN.





Газета The Sun в материале под заголовком «Звездные войны» сообщает, что Великобритания планирует использовать спутники-телохранители с искусственным интеллектом из-за растущей обеспокоенности действиями России. Лондон обвиняет Москву в слежке за военными спутниками международных космических агентств.





Предполагается, что полностью автономные британские спутники-истребители станут первой линией обороны в случае нападений на космические объекты. Эти устройства передают из космоса данные, которые могут выявить «ранние признаки крупных вражеских атак, отслеживая наращивания войск или оружия в определенном районе», поясняет издание.





Раннее выявление надвигающейся атаки поможет предотвратить такую катастрофу, как ядерный удар, рассчитывают создатели спутников.