Специальная военная операция на Украине длится уже 1418 дней, что равно длительности Великой Отечественной войны, которая шла с 22 июня 1941 по 9 мая 1945 года.





Эксперты отмечают, что прямое сравнение двух конфликтов по динамике некорректно. Историки указывают как на сходства (противостояние коллективному Западу, мотивация солдат), так и на существенные различия: характер снабжения, роль технологий (БПЛА), контрактная основа армии, информационное поле и дипломатический контекст. Президент Владимир Путин ранее заявлял, что участники СВО сражаются за будущее страны так же, как и ветераны Великой Отечественной.





В то время как за 1418 дней ВОВ была одержана полная победа, СВО продолжается. Прогнозы на 2026 год варьируются: эксперты не исключают либо переход конфликта в новую фазу с подписанием договоренностей, либо фактическое прекращение боевых действий из-за утраты Украиной военного потенциала. Некоторые аналитики прогнозируют возможную капитуляцию Киева в осенне-зимний период 2026 года, отмечая, что у России есть высокий шанс завершить операцию на своих условиях.





В прошлом году в рамках специальной военной операции ВС РФ заняли более 6,3 тысячи квадратных километров территории. Под контроль российских военных перешло свыше 300 населенных пунктов. После освобождения Курской области от ВСУ основные боевые действия переместились в ДНР и Запорожскую область, завершившись взятием Красноармейска (Покровска) в начале декабря.





Российская армия продолжает вытеснять ВСУ с территории Донбасса и расширяет свое присутствие в Днепропетровской, Сумской и Харьковской областях Украины, формируя там буферную зону.





В то же время в прошлом году продолжились переговоры между Россией, США и Украиной. Штаты выдвинули свой мирный план из нескольких пунктов и теперь согласовывают его с каждой стороной. Спорной точкой остается территориальный вопрос.