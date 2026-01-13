Грибок и «смеси на глаз»: Роспотребнадзор выявил нарушения в роддоме Новокузнецка, где умерли младенцы

В роддоме №1 Новокузнецка, где умерло девять младенцев, ранее находили нарушения, заметил Daily Storm. Судя по результатам проверок, в медорганизации могли проводить противоэпидемические меры с запозданием.





В ноябре 2024 года Роспотребнадзор провел проверку в центральном корпусе ГКБ имени Курбатова (роддом №1 — подведомственная организация), следует из данных «СПАРК-Интерфакс». Инспекторы обнаружили, что медперсонал с задержкой передает экстренные извещения в санэпиднадзор об обнаруженных инфекциях у пациентов.





По правилам, это нужно делать в течение двух часов по телефону и 12 часов в письменной форме. На деле же такие сообщения отсылались в течение нескольких дней. В случае с заболеваниями, выявленными у пациентов в перинатальный период (с 22-й недели беременности до семи дней после родов), время передачи данных составляло от четырех до 12 дней.





«Несвоевременно переданные экстренные извещения не позволяют оперативно проводить противоэпидемические мероприятия», — говорится в описании предостережения, опубликованного в «СПАРК-Интерфакс».





Кроме этого, в 2021 году Роспотребнадзор выявил нарушения непосредственно в родильном доме №1 на улице Сеченова, 17Б. Помимо прочего, у надзорных органов возникли вопросы к содержанию помещений. Например, в некоторых помещениях отваливалась штукатурка, а на стенах находили грибок.





Сотрудники стационара на улице Сеченова, 26 в ходе проведения проверки не смогли назвать представителям надзорных органов, в какое время разводили смеси для новорожденных, а пропорции определяли на глаз. Также при проведении процедур в журналах не отмечали код и номер эндоскопа.





«Учитывая, что эндоскопы одной марки, код (номер) отсутствует, невозможно определить, каким именно эндоскопом проводилась процедура («Профилактика инфекционных заболеваний при эндоскопических вмешательствах»)», — говорилось в материалах проверки.





Большинство нарушений устраняли на месте, а должностных лиц привлекли к административной ответственности. После 2021 года каких-либо других серьезных нарушений в медучреждении на улице Сеченова сотрудники Роспотребнадзора не выявляли.





Напомним, ранее стало известно о массовой гибели младенцев в новокузнецком роддоме. Что известно о трагедии — в материале Daily Storm.