В цветочных магазинах за последние три дня выросли продажи

В цветочных магазинах в последние три дня выросли продажи. Об этом Daily Storm рассказали в двух торговых точках в центре Москвы. В том числе сильно увеличились продажи красных гвоздик.





«Нормально, в лучшую сторону [изменились продажи цветов]», — сказал представитель компании.





Работник другого магазина отметил, что значительно увеличились продажи красных гвоздик: «Гвоздики красные покупали — выросли, конечно [продажи]. Очень большие очереди, шли прямо большим потоком».





В последние три дня в разных городах России люди несут цветы к памятникам жертв политических репрессий.





16 февраля ФСИН сообщила о смерти политика Алексея Навального в колонии в Ямало-Ненецком автономном округе. В ведомстве утверждают, что после прогулки Навальный почувствовал себя плохо и потерял сознание, а прибывшие врачи не смогли его спасти.





Следственный комитет начал процессуальную проверку по факту смерти политика. ФСИН направила в колонию в ЯНАО комиссию для выяснения обстоятельств его смерти.





Немецкое издание BILD 18 февраля написало, что незадолго до смерти Алексея Навального его обмен обсуждали Россия, Германия и США.