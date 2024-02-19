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В цветочных магазинах за последние три дня выросли продажи
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Особенно часто покупали красные гвоздики, рассказал представитель торговой точки Фото: РИА Новости / Константин Михальчевский
Детали

В цветочных магазинах за последние три дня выросли продажи

Особенно часто покупали красные гвоздики, рассказал представитель торговой точки

Фото: РИА Новости / Константин Михальчевский

В цветочных магазинах в последние три дня выросли продажи. Об этом Daily Storm рассказали в двух торговых точках в центре Москвы. В том числе сильно увеличились продажи красных гвоздик. 


«Нормально, в лучшую сторону [изменились продажи цветов]», — сказал представитель компании.


Работник другого магазина отметил, что значительно увеличились продажи красных гвоздик: «Гвоздики красные покупали — выросли, конечно [продажи]. Очень большие очереди, шли прямо большим потоком».


В последние три дня в разных городах России люди несут цветы к памятникам жертв политических репрессий. 


16 февраля ФСИН сообщила о смерти политика Алексея Навального в колонии в Ямало-Ненецком автономном округе. В ведомстве утверждают, что после прогулки Навальный почувствовал себя плохо и потерял сознание, а прибывшие врачи не смогли его спасти.


Следственный комитет начал процессуальную проверку по факту смерти политика. ФСИН направила в колонию в ЯНАО комиссию для выяснения обстоятельств его смерти.


Немецкое издание BILD 18 февраля написало, что незадолго до смерти Алексея Навального его обмен обсуждали Россия, Германия и США.

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BILD: Обмен Навального обсуждали Россия, США и Германия

Политик скончался 16 февраля в колонии на Ямале 18 февраля 2024
Dailystorm - BILD: Обмен Навального обсуждали Россия, США и Германия
#фсин #цветы #навальный #колония
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