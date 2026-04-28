В Краснодарском крае владельцы недвижимости заявили, что готовы бесплатно пустить пожить в свои дома пострадавшие семьи
Пожары на НПЗ и морском терминале в Туапсе не прекращаются с середины апреля
После очередного возгорания НПЗ в Туапсе, вызванного атакой беспилотника, владельцы недвижимости в Краснодарском крае начали предлагать бесплатное размещение в своих домах. В сообществе «Мой Туапсе» Кира Москвитина написала, что готова принять людей с детьми в своем доме в Хадыженске.


«Есть несколько домов в районе Хадыженска, в которые готовы принять людей с детьми. Туда, конечно, тоже гарь доходит, но не до такой степени, как в Туапсе. Условия, конечно, не пять звезд, но чтобы пережить самый сложный период, вполне сгодится», — написала Москвитина.


Как пояснила женщина Daily Storm, сама она живет в Подмосковье, а в Хадыженске у нее находится дача.


«Абсолютно на безвозмездной основе, на время устранения ЧС. У меня дом — в нем три комнаты, но там одна кровать. И есть люди, которые тоже готовы, но я не знаю, что у них со спальными местами», — отметила она.


Москвитина добавила, что ее соседи по участку в Хадыженске также поддержали инициативу.


Пожары на объектах инфраструктуры Туапсе не прекращаются с середины апреля. 16 апреля после атаки БПЛА загорелся морской терминал — огонь тушили трое суток, в море попало топливо, образовалось нефтяное пятно, а в городе пошел «нефтяной дождь». 


В ночь на 28 апреля под удар вновь попал НПЗ. Жителей прилегающих улиц эвакуировали, в городе приостановили подачу воды из-за аварии на насосной станции.

#краснодарский край #нпз #туапсе #пожары
