«Даже с кладбища буду давать сигналы»: вспоминаем девять пророчеств Жириновского в день его 80-летия

Основатель ЛДПР Владимир Жириновский ушел из жизни в апреле 2022 года. Он оставил десятки прогнозов, которые сбылись с пугающей точностью. В народе политика даже прозвали «Вовангой». Сам Жириновский еще в 2008 году говорил: «И на следующих [выборах], и до самой смерти буду участвовать в выборах, даже с кладбища буду участвовать, еще и оттуда буду давать вам сигналы, что я там лежу».





1. Дата начала СВО





Самое известное предсказание. В декабре 2021 года, выступая в Госдуме, Жириновский сказал: «Пусть лучше будет 22 февраля в 4 утра 22-го года». Специальная военная операция началась 24 февраля 2022 года — погрешность составила менее двух суток.





2. Конфликт на Ближнем Востоке





Задолго до эскалации политик предупреждал, что мир «забудет, что такое Украина», когда начнутся крупные события на Ближнем Востоке. Эскалация в Палестине в 2023 году, а затем удары по целям в Иране подтвердили его слова.





3. Частичная мобилизация





Еще в 2015 году, во время дебатов на телевидении, он заявил: «Готовьтесь к мобилизации. Частичной». В сентябре 2022 года в России была объявлена частичная мобилизация.





4. Завершение СВО и «центры принятия решений»





Внебрачный сын политика Олег Эйдельштейн в интервью проекту «Эмпатия Манучи» поделился воспоминаниями о последнем прогнозе отца, сделанном в больнице. По его словам, тяжелобольной Жириновский прошептал ему на ухо: «СВО должна закончиться в Лондоне». Политический лидер считал, что останавливаться только на Украине нельзя — реальный противник представляет собой «девятиголовую гидру», поражать которую необходимо в ключевых центрах.





5. Судьба Украины и Зеленского





Жириновский называл Владимира Зеленского «последним президентом Украины» и утверждал, что «других не будет, потому что не будет этой страны».





6. Переформатирование мира к 2026 году





Политик предрекал, что к 2026 году начнется глобальное переформатирование мира. По его мнению, должны ослабнуть Евросоюз и НАТО, на смену которым придут новые коалиции, включая союз России с Турцией и Ираном.





7. Отказ от страховых пенсий к 2036 году





В 2016 году Жириновский передал в Музей современной истории России капсулу с предсказаниями на 20 лет. Среди прогнозов: «Страховой пенсии как таковой не будет — человек будет в состоянии сам обеспечить свою жизнь за счет системы накоплений».





8. Чипирование и отказ от паспортов





В той же капсуле Жириновский предсказал, что к 2036 году «все будет компьютеризировано и чипировано», а бумажные паспорта и справки исчезнут. Вместо них люди будут использовать единую карту со всей необходимой информацией.





9. Скоростной транспорт будущего





Жириновский предсказывал появление «поездов в вакуумных трубах», способных двигаться со скоростью тысячи километров в час, а также расцвет пассажирской авиации со сверхзвуковыми скоростями. Маленькие самолеты, по его мнению, войдут в такой же обиход, как сегодня автомобили.





В Кремле неоднократно называли заявления Жириновского пророческими.





«Я сам знал его давным-давно, еще как востоковеда. Он был интересен как человек, который безупречно и филигранно разбирался во всех тонкостях международной политики», — отмечал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.





Сам Владимир Путин объяснял феномен Жириновского не мистикой, а глубокой эрудицией: «Он не предсказатель. Он был человеком очень подготовленным. Сбывается, потому что он говорил на основе анализа, он прогнозировал развитие ситуации».





В 2026 году, согласно указу президента, в России проходят масштабные мероприятия к 80-летию Владимира Жириновского.





Капсула с его прогнозами будет вскрыта через 10 лет, в 2036-м. Учитывая то, что уже стало реальностью, содержание этой капсулы вызывает сегодня не смех, а самый серьезный интерес.