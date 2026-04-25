«Даже с кладбища буду давать сигналы»: вспоминаем девять пророчеств Жириновского в день его 80-летия

Основатель ЛДПР Владимир Жириновский ушел из жизни в апреле 2022 года. Он оставил десятки прогнозов, которые сбылись с пугающей точностью. В народе политика даже прозвали «Вовангой». Сам Жириновский еще в 2008 году говорил: «И на следующих [выборах], и до самой смерти буду участвовать в выборах, даже с кладбища буду участвовать, еще и оттуда буду давать вам сигналы, что я там лежу».
1. Дата начала СВО
Самое известное предсказание. В декабре 2021 года, выступая в Госдуме, Жириновский сказал: «Пусть лучше будет 22 февраля в 4 утра 22-го года». Специальная военная операция началась 24 февраля 2022 года — погрешность составила менее двух суток.
2. Конфликт на Ближнем Востоке
Задолго до эскалации политик предупреждал, что мир «забудет, что такое Украина», когда начнутся крупные события на Ближнем Востоке. Эскалация в Палестине в 2023 году, а затем удары по целям в Иране подтвердили его слова.
3. Частичная мобилизация
Еще в 2015 году, во время дебатов на телевидении, он заявил: «Готовьтесь к мобилизации. Частичной». В сентябре 2022 года в России была объявлена частичная мобилизация.
4. Завершение СВО и «центры принятия решений»
Внебрачный сын политика Олег Эйдельштейн в интервью проекту «Эмпатия Манучи» поделился воспоминаниями о последнем прогнозе отца, сделанном в больнице. По его словам, тяжелобольной Жириновский прошептал ему на ухо: «СВО должна закончиться в Лондоне». Политический лидер считал, что останавливаться только на Украине нельзя — реальный противник представляет собой «девятиголовую гидру», поражать которую необходимо в ключевых центрах.
5. Судьба Украины и Зеленского
Жириновский называл Владимира Зеленского «последним президентом Украины» и утверждал, что «других не будет, потому что не будет этой страны».
6. Переформатирование мира к 2026 году
Политик предрекал, что к 2026 году начнется глобальное переформатирование мира. По его мнению, должны ослабнуть Евросоюз и НАТО, на смену которым придут новые коалиции, включая союз России с Турцией и Ираном.
7. Отказ от страховых пенсий к 2036 году
В 2016 году Жириновский передал в Музей современной истории России капсулу с предсказаниями на 20 лет. Среди прогнозов: «Страховой пенсии как таковой не будет — человек будет в состоянии сам обеспечить свою жизнь за счет системы накоплений».
8. Чипирование и отказ от паспортов
В той же капсуле Жириновский предсказал, что к 2036 году «все будет компьютеризировано и чипировано», а бумажные паспорта и справки исчезнут. Вместо них люди будут использовать единую карту со всей необходимой информацией.
9. Скоростной транспорт будущего
Жириновский предсказывал появление «поездов в вакуумных трубах», способных двигаться со скоростью тысячи километров в час, а также расцвет пассажирской авиации со сверхзвуковыми скоростями. Маленькие самолеты, по его мнению, войдут в такой же обиход, как сегодня автомобили.
В Кремле неоднократно называли заявления Жириновского пророческими.
«Я сам знал его давным-давно, еще как востоковеда. Он был интересен как человек, который безупречно и филигранно разбирался во всех тонкостях международной политики», — отмечал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
Сам Владимир Путин объяснял феномен Жириновского не мистикой, а глубокой эрудицией: «Он не предсказатель. Он был человеком очень подготовленным. Сбывается, потому что он говорил на основе анализа, он прогнозировал развитие ситуации».
В 2026 году, согласно указу президента, в России проходят масштабные мероприятия к 80-летию Владимира Жириновского.
Капсула с его прогнозами будет вскрыта через 10 лет, в 2036-м. Учитывая то, что уже стало реальностью, содержание этой капсулы вызывает сегодня не смех, а самый серьезный интерес.