Школа в Добрянке, где убили учительницу, осталась без охраны за несколько месяцев до трагедии

Школа в Добрянке, где от удара ножом погибла учительница, осталась без охраны за несколько месяцев до нападения. Как выяснил Daily Storm, администрация расторгла контракт с ЧОП и не заключила новый.





По данным из госзакупок, в 2025 году школу охраняло пермское агентство «Аякс». Контракт стоил 1,5 млн рублей. Он предусматривал 8760 человеко-часов, это круглосуточный пост на весь год. Охранник имел при себе ручной металлоискатель, но спецсредств, оружия и мобильной группы быстрого реагирования в техзадании не требовали.





На 2026-й расходы на охрану «оптимизировали». Еще в начале декабря 2025-го школа заключила с тем же «Аяксом» договор на январь–май. Его стоимость — 208 тысяч рублей и всего 1 344 человеко-часа. Это примерно 9 часов охраны в сутки вместо прежних 24. Но через две недели школа расторгла и этот урезанный контракт.





Нового договора на январь–май Daily Storm не обнаружил. По всей видимости, в момент нападения школа не имела действующего контракта с ЧОП.





Исполнителя на оставшиеся семь месяцев 2026 года школа выбрала 6 апреля. Стоимость контракта — более 800 тысяч рублей, название фирмы-подрядчика в документах не указано. Условия не изменились: один пост, 1 546 человеко-часов, без оружия, спецсредств, мобильной группы.