В челябинской школе за несколько месяцев до нападения проводили профилактику буллинга и скулшутинга
Коллаж: Daily Storm
Профилактика буллинга в челябинской школе №32, где 26 марта произошло нападение, последний раз проводилась в конце прошлого года. Это выяснил Daily Storm.


Так, 25 ноября в рамках акции «Я и закон» для семиклассников организовали мероприятие, на котором рассказывали о скулшутинге*, буллинге и кибербуллинге. На странице учебного заведения во «ВКонтакте» тогда сообщалось, что ребята остались довольны.


Ранее, в мае 2025 года, в соцсетях школы публиковались информационные карточки с советами: о причинах травли, о том, как действовать при издевательствах со стороны сверстников, когда необходимо обращаться к взрослым и где искать поддержку. Аналогичный контент размещался и в 2024 году.


Согласно публикациям на странице школы, в последнее время тренировок по эвакуации или занятий с охраной не проводилось. 9 марта там появился пост с призывом к бдительности в связи с участившимися атаками на образовательные учреждения. В обращении говорилось, что сообщения о насилии или угрозах требуют внимания, а трагедии происходят там, где к предупреждающим сигналам относятся безответственно. Авторы поста подчеркивали, что своевременное информирование помогает спасать жизни.


Как стало известно Daily Storm, на момент инцидента рамки металлоискателей в школе работали. В настоящее время проводится проверка организации охраны учащихся.


* Международное молодежное движение «Колумбайн» (другое используемое наименование «Скулшутинг») признан террористической организацией и запрещен на территории РФ

