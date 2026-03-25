Почему в Белгороде не приходят пуш-оповещения об обстрелах в Max? Объясняют IT-специалисты

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков 23 марта ответил на вопрос местной жительницы об отсутствии оповещений о ракетной опасности в Max. По его словам, мессенджер не может обеспечить отправку пуш-уведомлений, «потому что программное обеспечение выходит там на иностранных производителей». В оперштабе региона добавили, что уведомления не работают в режиме «белого списка». Опрошенные Daily Storm IT-специалисты объяснили, что отправка пушей в Max зависит от работы служб пуш-уведомлений Apple и Google и может быть ограничена из-за отключений интернета.





Что произошло





В марте 2026 года жители Белгородской области стали жаловаться на неработающие уведомления в MAX. А ведь именно благодаря оповещениям из специальных каналов местные узнают о ракетной опасности.





«Работаю энергетиком и восстанавливаю электроснабжение, раньше перед ракетной [опасностью] хоть были какие-то секунды, минуты укрыться, принять меры, сейчас ни сирены нет вовремя, ни оповещений из ТГ, интернета нет. Первый взрыв был и непонятно, то ли БПЛА <...> вот как так работать, времени укрыться совсем нет», — приводит Telegram-канал «Белгород №1» слова жителя региона.





На этом фоне авторы канала «Предупреждение. РО», предположительно, связанные с военными, отмечали, что продолжают присылать сообщения о ракетной опасности как в MAX, так и в Telegram.





Оперштаб Белгородской области 23 марта сообщил, что рассылка уведомлений происходит через телефоны, а их операционные системы «завязаны на зарубежных серверах Apple и Google, которые никак не могут быть добавлены в «белые списки». Гладков собирается приехать в Москву, чтобы эту проблему решили на федеральном уровне.





Почему так происходит





Гендиректор компании по разработке мобильных приложений Reactive Phone Solutions Иван Семенов объяснил Daily Storm, как работает отправка пуш-уведомлений. Например, iPhone постоянно обращается к серверам Apple, а те предоставляют данные о пушах. То есть сами приложения, включая Max, этим не занимаются.





«Пуш-уведомлениями, по факту, руководит сам телефон — это я вам так упрощенно объясняю. То есть iPhone всегда обращается и говорит: «Есть ли новые пуш-уведомления для разных сообщений?». Поскольку производитель iPhone — Apple, то он обращается на серверы Apple. И их серверы ему отгружают, какие новые пуш-сообщения появились. То есть это не функция самого Max», — говорит Семенов.





У разработчиков приложений есть специальные сертификаты, с помощью которых они подписывают уведомления и отправляют их на сервер Apple, а Apple уже потом раздает их на телефоны. Примерно то же самое происходит с телефонами на операционной системе Android, только через серверы Google.





Создатель ботов в Max Алексей Чуркин из Самары рассказал, что несколько дней назад запустил бот-приложение для знакомств внутри мессенджера. По его словам, пуш-уведомления от бота исправно приходят его пользователям.





«У меня конкретно с Max пуши приходят <...> В этом боте, допустим, когда вы зарегистрируетесь и вас кто-то лайкнет, кто захочет с вами познакомиться, то вам придет пуш-уведомление в телефоне», — рассказал он Daily Storm.





Пуши также приходят подписчикам каналов в Max, если их не отключали специально, продолжает он.





«По умолчанию они включены. То есть люди сами настраивают себе информационный покой, насколько им хочется, и могут отключить на телефоне уведомления», — добавил специалист.





Оповещения могут не приходить из-за ограничений в работе интернета, а также при блокировке работы служб пуш-уведомлений Apple (APNs) для iPhone и Google (FCM) для Android.





«Другое дело, что какая-то еще есть особенность — может быть, там интернета нет? Max в «белом списке», а интернета нет, — пояснил он. — Важный момент: например, в Питере может быть заблокирован сам APN от Apple. В таком случае уведомления действительно могут не приходить из приложения, естественно, включая Max».





В теории службы APNs и FCM могут влиять на доставку пушей, но, по информации эксперта, с их стороны ограничений нет.





«Если мы ограничим доступ к их APNs/FCM, то мы сами себя ограничиваем, с их стороны таких ограничений нет, но чисто теоретически они могут влиять. Разработчики используют инструменты, доступные на рынке, и зависят от стабильного интернета, поэтому тут все дело в блокировках», — говорит Чуркин.





Daily Storm направил запрос об отправке пуш-уведомлений через Max в Минцифры.