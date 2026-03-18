После трагедии в Брянске выяснилось, что железобетонные укрытия в городе не устанавливали

После ракетного удара ВСУ по Брянску 10 марта, в результате которого погибли восемь человек, власти признали, что не устанавливали железобетонные укрытия. Такие сооружения стоят в людных местах Курска и Белгорода.





По данным правительства Брянской области, в городе оборудовано 226 защитных сооружений гражданской обороны и 847 подвальных помещений. Этого достаточно для жителей городского округа, следует из ответа чиновников на запрос Daily Storm.





Как ранее рассказывали нам жители Брянска, во время ракетного удара люди не могли попасть в убежища. В правительстве же подчеркнули, что состояние и доступность помещений проверяют регулярно.





«В непосредственной близости к месту событий, произошедших 10.03.2026, расположены: 1 подземный переход вместимостью 553 человек; 32 заглубленных помещения подземного пространства (подвалов) общей вместимостью 22663 человек», — отметили власти.





Аналогичный ответ изданию предоставили в администрации Брянска. На вопрос о планах по установке наземных укрытий городские чиновники и сотрудники правительства области не ответили.