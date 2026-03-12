Источник из окружения Дурова: РКН не сможет убить все VPN, но и у Telegram нет желания разориться на «красивой войне» с властями

У Telegram нет инструментов, чтобы «красиво воевать» с Роскомнадзором, обходить блокировки и не тратить на это миллиарды денег, заявил Daily Storm близкий к Павлу Дурову источник. Он утверждает, что при этом все равно РКН не в силах следить за всеми VPN, которые мимикрируют, меняют адреса серверов и заново работают, как ни в чем не бывало, поэтому россияне при желании найдут способ общаться через Telegram.





Ранее зампред комитета Госдумы по информполитике Андрей Свинцов заявил, что Telegram не будет работать даже через VPN. По словам депутата, Роскомнадзор отследит трафик через сервисы VPN, поэтому мессенджеру не удастся «обхитрить» ведомство.





ТСПУ (технические средства противодействия угрозам), используемые РКН, – не может поймать «тоннель» (и посмотреть, что внутри него), который есть при использовании VPN, заметил эксперт. Но в ведомстве могут заблокировать создание самого «тоннеля», помогающего избегать блокировки IP-адресов. «У ТСПУ есть миллиарды пакетов в секунду, которые «бегают» и надо из них понять, что это «тоннель». Но вопрос, как это сделать?» — указал источник.





«У Telegram сейчас нет инструментов, чтобы красиво воевать с РКН, обходить блокировки и не тратить на это миллиарды денег. Сам Telegram после объявления блокировки властями РФ, скорее всего, ничего делать не будет. Потому что это бессмысленно. Количество денег, которые потратят на войну с ведомством, будет меньше заработанного», – полагает соратник Дурова.





По его словам, сотрудники РКН теперь в реальном режиме времени могут посмотреть, где есть трафик, который идет от всех пользователей, определить IP и заблокировать мгновенно. Но VPN просто мимикрируют, указал собеседник.





«Трафик ТСПУ не может так просто все определить. Отличить легальный трафик, который идет на какой-то сайт, от так называемого «нелегального», идущего через VPN, РКН на сегодня относительно тяжело», — считает источник.





Он обратил внимание, что у Telegram на данный момент есть десятки тысяч серверов и руководство мессенджера не может поменять везде IP за одну секунду, потому что это банально дорого: «Они тратили сотни тысяч долларов в месяц на эти цели во времена прошлой блокировки Telegram в 2018 году. Но сейчас эффективность снизится и на такое Telegram не пойдет, поскольку 200 тысяч долларов может уйти за день».





Источник из окружения Дурова выдвинул версию, что специалисты РКН анализируют работу VPN, просто сами становясь их пользователем: «Например, они стали клиентами «Ростелекома» и сами для себя заблокировали Telegram. И дальше смотрят, что будет происходить. Может, на их устройство Telegram пришлет новый IP-адрес и он будет потом заблокирован».





При этом у VPN есть возможность менять серверы по всему миру сколько угодно раз, напомнил источник. Он отметил, что у них нет огромной инфраструктуры и плюс есть десятки компаний, поэтому следить сразу за всем и за всеми РКН будет очень сложно.





Ведомство обратит внимание на самые популярные VPN-сервисы и будет становиться их клиентом, а потом смотреть, как они обходят их блокировку, в частности, меняют IP-адреса, а потом их блокировать, предположил он.





Еще один нюанс «выдавливания» аудитории из мессенджера касается денежного вопроса, убежден собеседник: «Если вы заплатили десять долларов за VPN, а его заблокировали, готовы ли еще потратиться? 90 процентов пользователей — нет. Поэтому РКН будет «отшивать» сервисы, которые больше всего рекламируются и на слуху»





Знакомый Дурова также выразил мнение, что Telegram в этот раз не будет тратить безумное количество денег, чтобы избежать блокировок. «Но что касается VPN — они «бегать» будут и пытаться обойти их, потому что таких сервисов много. Конечно, если завтра в Telegram после блокировки VPN останется 500 человек — РКН будет уже насрать! Люди пообщаются и все равно перейдут на MAX, где 80 миллионов. Бессмысленно бегать за VPN, где один Ваня, — это неинтересно. А вот охотиться за VPN, где 100 тысяч человек — другое дело. РКН будет бить по крупным VPN!»— заключил эксперт.





РКН обладает всеми техническими возможностями для выявления VPN-трафика, поэтому такие сервисы не помогут – мессенджер будет «так же тупить», как и без них, говорил ранее Свинцов.





«Telegram никого не обхитрит — не будет ни черта функционировать», — предупредил парламентарий. Он заметил, что доступными для россиян останутся лишь легальные сервисы VPN, обеспечивающие работу СМИ.





Ранее Свинцов отмечал, что власти РФ не хотят запрещать компаниям вести бизнес, поэтому и Telegram стремятся отрегулировать, а не сразу заблокировать. Замедление мессенджера депутат назвал одним из временных неудобств, пояснив, что у населения все равно будут альтернативы подобным площадкам, так как «государство все предложит».