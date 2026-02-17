Источник из окружения Дурова: Полная блокировка Telegram неизбежна, а обойти ее сложнее, чем в 2018 году

Близкий к основателю Telegram Павлу Дурову источник назвал неизбежностью полную блокировку этого приложения. Собеседник объяснил, насколько сильнее будут ограничения по сравнению с 2018 годом, когда к Telegram также применяли санкции.





«Думаю, что будет [блокировка приложения]. Главный вопрос один — когда. Я ждал этого еще в начале нового года. Не блокировка [Telegram] — покажет слабость власти», — заявил Daily Storm источник.





Сейчас главное отличие от блокировок приложения в 2018 году — наличие ТСПУ (технические средства противодействия угрозам), указал он. ТСПУ применяются для фильтрации интернет-трафика, блокировки доступа к запрещенному контенту и ограничения работы сервисов, нарушающих законодательство РФ, включая VPN-приложения и ресурсы с экстремистскими материалами.





«В 2018 году блокировки работали по-другому. Там был список, который оператор забирал у РКН и применял фильтры. При этом обязанность оператора была это делать раз в 24 часа. Сейчас все контролируется РКН в реальном режиме времени через ТСПУ», — пояснил эксперт.





По его мнению, вопрос судьбы Telegram — сугубо в политической плоскости, и Дуров, пойдя на уступки властям, получит огромный имиджевый удар. «У вас есть выбор — сотрудничать с РФ и не работать во всем остальном мире. Или не сотрудничать с РФ и работать в остальном мире», — сказал собеседник.





«В этой истории нет никакого заговора. Все просто — одни хотят контроль, другие контроль отдавать не просто не хотят, а не могут», — заключил источник из окружения владельца Telegram.





Ранее канал Baza, ссылаясь на свои источники, написал, что Telegram в России полностью заблокируют с 1 апреля. Утверждается, что приложение не будет прогружаться ни через мобильные сети, ни через стационарные интернет-системы.





Но официального подтверждения данной информации не поступало. Роскомнадзор на просьбу Daily Storm прокомментировать сообщение о полной блокировке Telegram в РФ с 1 апреля ответил, что ведомству «нечего добавить».





До этого, 10 февраля, РБК писал, что Роскомнадзор решил начать работу по ограничению Telegram. В ведомстве подтвердили, что вводят «последовательные ограничения» для обеспечения безопасности данных россиян и соблюдения законодательства.





«Мы абсолютно открыты для работы с любыми отечественными и иностранными интернет-ресурсами. Но при одном, очень простом условии: уважение к России и ее гражданам, соблюдение законов РФ», — говорилось в заявлении Роскомнадзора.





В ведомстве добавили, что готовы сохранять ограничительные меры до тех пор, пока сервис не начнет исполнять законодательство РФ.





Сам Дуров в ответ заметил, что мессенджер продолжит следовать принципу свободы слова и соблюдать приватность пользователей, «несмотря на давление».





В Telegram ранее заверяли о том, что активно борются с вредоносным использованием платформы, включая мошенничество, призывы к насилию и диверсиям.