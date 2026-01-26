Лучше подумать о зарплатах учителей: в Национальном родительском комитете оценили идею блокировки сайтов с «домашкой» для школьников

Минпросвещения предложило блокировать сайты с ответами на упражнения из учебников, а также разборы прошлогодних заданий выпускных экзаменов и Всероссийской олимпиады школьников. Председатель Национального родительского комитета Ирина Волынец в беседе с Daily Storm выразила мнение, что чиновникам нужно в первую очередь думать не о создании черных списков сайтов, а о том, как повысить зарплату учителям и престиж этой профессии.





В нынешних условиях нельзя обеспечить полную информационную блокаду: все равно найдутся ресурсы, где можно (пусть и за деньги) получить нужные сведения, уверена Волынец. По ее словам, сейчас действительно есть такая проблема, что многие дети просто списывают домашние задания, получают хорошие оценки, но знаний-то на самом деле у них нет.





«Ребенка полностью демотивирует, когда он просто переписывает готовое решение. Он может получать пятерки за выполненные работы, но не знать предмет. Причем есть ресурсы, зарабатывающие немалые деньги на том, что ответы предоставляют», — сказала глава Национального родительского комитета.





Она считает, что нужно сейчас все же больше внимания уделить именно разговорам с детьми, пояснять им, почему лучше самим решать задачки, а не искать готовые решения в интернете.





В ребенке нужно воспитывать умение получать удовольствие от процесса учебы, убеждена Волынец: «Запретить сайты — не решение проблемы. Это намного легче сделать, чем пробудить у детей интерес к учебе, мотивировать, чтобы им было неинтересно списывать. К сожалению, это приобретает массовый характер, когда дети уже не занимаются самостоятельно, а списывают уроки».





«Блокировка таких сайтов — борьба со следствием, но не решение проблемы. Кроме озлобления школьников и родительского сообщества, мы ничего не добьемся», — убеждена общественница.





Она призвала вообще пересмотреть вопрос с кадрами в педагогической сфере. «Надо менять подходы. И для начала — повышать зарплаты учителей. Чтобы в стране лучшие из лучших работали с детьми. Чтобы это были прирожденные педагоги от бога. Если будет высокая заработная плата — появится возможность привлекать в школы педагогов на конкурсной основе. А сейчас в педвузы идут абитуриенты по остаточному принципу, потому что в другие университеты не проходят, а высшее образование им нужно», — заключила Волынец.





Минпросвещения подготовило поправки к ФЗ «Об информации, информационных технологиях и о защите информации», писал «Коммерсантъ». Ведомство хочет, чтобы сайты с ответами на задания федеральных учебников и пособий, а также заданиями ОГЭ, ЕГЭ и ВсОШ вместе с вариантами их решений можно было добавлять в реестр информации, запрещенной к распространению.





Сейчас он содержит ссылки на сайты, содержащие в том числе рецепты для производства наркотиков, методы самоубийства, призывы к массовым беспорядкам и пропаганду нетрадиционных сексуальных отношений.





В Минпросвещения подобные меры объясняют тем, что надо «защитить образовательный процесс от недобросовестного использования готовых решений, повысить мотивацию учащихся к самостоятельному освоению программ и укрепить принципы академической честности и объективности оценки знаний в ходе ВсОШ».