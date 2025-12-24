После подрыва сотрудников ДПС на юге Москвы предложили воссоздать Смерш

Ветеран группы спецназа КГБ «Вымпел», полковник запаса ФСБ Валерий Киселев после известий о подрыве сотрудников ДПС на юге Москвы предложил воссоздать Смерш или подобное спецподразделение для борьбы с диверсиями. Он также выступил за ужесточение наказаний во время СВО за совершение диверсий, вплоть до отмены моратория на смертную казнь. По информации СМИ, подрывника, убившего двух полицейских, могли развести мошенники. Но это обстоятельство не должно быть смягчающим, считает член Совета по внешней и оборонной политике, генерал-майор ФСБ в запасе Александр Михайлов.





24 декабря взрыв прогремел на улице Елецкой. В результате погибли двое полицейских и сам подрывник. Трагедия произошла недалеко от места, где 22 декабря взорвали машину начальника управления оперподготовки Генштаба ВС РФ, генерал-лейтенанта Фанила Сарварова.





«Пора ввести специальную службу или несколько спецслужб, которые бы помогали ФСБ проводить работу более скорректированную и более целесообразную. ФСБ — очень хорошие ребята, правильные, бьются, как львы, с теми задачами, которые у нас ставят, но, видно, не справляются, если есть такое огромное количество проблем, связанных с уничтожением нашего генералитета, да и вообще людей, которые задействованы в СВО», — сказал в беседе с Daily Storm ветеран группы спецназа КГБ «Вымпел», полковник запаса ФСБ Валерий Киселев.





Во время Великой Отечественной войны был создан Смерш — сокращение от «Смерть шпионам!». Это подразделение военной контрразведки, которое боролось со шпионажем и диверсиями.





Киселев считает, что воссоздать аналогичное подразделение нужно было давно, после начала СВО: «Смерш надо было вводить давно. Но надо [было] еще получить по голове много-много раз, для того чтобы задуматься об этом. Не справляются!»





Ветеран спецназа также выступает за ужесточение наказаний во время СВО за совершение диверсий, вплоть до отмены моратория на смертную казнь.





Член Совета по внешней и оборонной политике, генерал-майор ФСБ в отставке Александр Михайлов считает, что специальных подразделений в российских правоохранительных органах хватает. «В оперативной работе бывают погрешности, и, конечно, не всегда преступники попадают заранее в поле зрения специальных служб», — отмечает он.





Михайлов призывает пока не связывать подрыв генерала Сарварова и убийство полицейских, а дождаться итогов расследования. Он обращает внимание, что нападения на сотрудников Госавтоинспекции и посты ДПС происходят довольно часто.





Подрывника, убившего двух полицейских, могли развести мошенники, пишут СМИ. Они якобы взломали аккаунт «Госуслуг» мужчины и заставили подложить взрывное устройство под машину правоохранителей. Но это обстоятельство не должно быть смягчающим, считает генерал-майор.





«Сказали, что преступление мог совершить обманутый мошенниками персонаж. Но я, честно признаюсь, не вижу в этом оправдания никакого, — что он сам обманутый. Когда человек решает свою локальную задачу, связанную с деньгами или чем-то еще, идет на преступление, чтобы убивать других людей, — значит, он такой же преступник абсолютно и его обстоятельства не являются смягчающими», — говорит Михайлов.





В ночь на 24 декабря двое полицейских заметили возле своей служебной машины подозрительного человека. Когда правоохранители попытались задержать мужчину, он привел в действие взрывное устройство. В результате все трое погибли. 22 декабря скончался пострадавший при взрыве автомобиля начальник Управления оперативной подготовки Генштаба генерал-лейтенант Фанил Сарваров.