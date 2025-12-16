Глава Союза женщин России на фоне трагедии в Подмосковье заявила, что подростки неохотно делятся правдой с родителями

15-летний подросток сегодня утром устроил массовую резню в Успенской школе в Подмосковье. Нападавший успел ранить ножом одного учащегося и охранника. Пострадавший — ученик 4 класса — погиб. Родители юноши не знали о планах сына. Глава Союза женщин России Мария Ситтель заявила Daily Storm, что и ее собственные дети никогда бы не сказали ей все правды.





«То, что мальчик написал манифест и что он его распространил среди одноклассников, и никто из родителей [не знал]… Думаю: сказали бы мне мои дети? Наверное, нет. Это тоже такая причуда детей. Хотя из пятерых [одноклассников], наверное, двое обратили бы внимание на это, трое — нет. Здесь невозможно осуждать детей. Все зависит от уровня вовлеченности в тему. Это сложно», — сказала она Daily Storm.





Глава союза призвала родителей и педагогов быть внимательнее к детям после произошедшего. По ее словам, когда дети с неокрепшей психикой попадают в интернет, они могут увлечься идеями, которые приводят их «не туда, куда надо».





«Я как мать большого количества подростков могу сказать, что нет огромной пропасти между родителями и детьми. Но во многом есть упущения со стороны родителей в том, что подчас они не знают, где находятся дети, чем интересуются, что в фокусе их внимания, на каких сайтах проводят свое свободное время. Внимание к своим чадам должно быть у каждого из нас на первом месте в списке», — отметила она.





Держать уши востро должны и учителя, уверена Ситтель. Им необходимо следить за поведением детей, общаться с ними и их родителями, если есть «звоночки». При этом важно аккуратно и деликатно подходить к вопросу, а не «кошмарить» детей публично, вынося проблемы на «всешкольный суд».





«Что уровень агрессии у подростков [высокий] — было в разные времена, но сейчас в свете жизненных тенденций проблема стоит еще более остро. Дети могут агрессивно относиться друг к другу, не понимать многие прописные вещи. Так было во времена моей средней школы, с седьмого по девятый классы. Это невероятно чувствительная тема», — резюмировала глава союза.





В настоящее время учинивший резню подросток дал признательные показания, сообщили в СК. Он последовательно рассказал о подготовке к преступлению и всех обстоятельствах. По месту жительства парня проведены обыски.





* «Колумбайн» — признан террористической организацией на территории РФ