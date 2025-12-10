Шашкой махать не надо: глава комитета Госдумы по обороне призвал не торопиться с запретом Call of Duty

Глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов призвал «не махать шашкой» в ответ на идею депутата Михаила Делягина запретить серию шутеров Call of Duty: Modern Warfare (оригиналы и ремастеры) из-за русофобии.





«Вообще, надо очень осторожно подходить к различным играм, в том числе с точки зрения запретов. Надо понимать, где находятся разработчики и какую цель с этой игрой они преследуют. Ведь есть ряд игр, где человек может выбирать, за кого ему играть в разных миссиях. А есть такие, где он ставится перед фактом: либо играет, либо нет. То есть просто взять и запретить — это, наверное, неправильно», — сказал Daily Storm глава думского комитета по обороне.





У Call of Duty ведь много вариантов игры, заметил Картаполов. «Знаю, что можно играть против гитлеровцев, террористов. Понимаете, надо ко всем таким вещам подходить, не размахивая шашкой наголо, а вдумчиво и предметно. Об этом вчера и президент говорил на заседании СПЧ. Скрупулезно и комплексно нужно подходить к этой теме», — добавил генерал.





Эсер Михаил Делягин ранее обратился в Роскомнадзор с предложением распространить запрет на все игры Call of Duty серии Modern Warfare и их ремастеры. «Когда я попробовал поиграть в эти игры, начиная с самой первой, меня хватила оторопь. Почти все время приходится стрелять именно по русским солдатам. Это очень неприятный опыт для любого гражданина нашей страны, какой‑то ужасный мазохизм», — считает депутат.





Он указал, что единственные положительные русские герои в сюжете — те, кто сотрудничает с американскими и британскими диверсантами. «В нынешнем контексте, когда мы находимся с этими странами в состоянии прокси‑войны, это выглядит особенно ужасно», — посетовал парламентарий.





По его словам, поводом для жалобы в РКН стали обращения граждан. В них утверждается, что в серии игр якобы присутствует русофобский контент (в частности, Россия представлена агрессором), а игрокам из РФ дают задание сражаться с родной армией.





В список игр, которые предлагает запретить Делягин, входят все Call of Duty серии Modern Warfare и все их ремастеры — от Modern Warfare (2007) и ее продолжений до Modern Warfare II (2022).