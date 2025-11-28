«Ликвидация Зеленского и достижение мира»: политологи рассказали, что может произойти после отставки Ермака

Глава офиса президента Украины Андрей Ермак написал заявление об отставке. Об этом сообщил украинский лидер Владимир Зеленский в своем видеообращении. Daily Storm узнал о политологов, что может произойти в стране после этого события и позволит ли это приблизить мир.





«Ничего особо не будет. Я так понимаю, что слили действительно важную для Зеленского фигуру, но в целом система управления Украины принципиально не изменилась», — заявил нам Евгений Минченко.





Иначе на ситуацию смотрит Илья Гращенков. По его словам, происходящее сейчас в стране — совокупность ряда факторов, направленная в итоге на политическую ликвидацию Зеленского как главного стопора переговоров.





«Кейс Ермака нужно рассматривать в большой связке. Первое — начало работы НАБУ на Украине, которая подразумевает проверку денег, внешних займов стране и исключение коррупции. Тех средств, которые выделяются Западом на перевооружение и боеспособность Украины. Второй трек связан с тем, что между договоренностями Путина и Трампа постоянно стоит вопрос, кто будет подписывать возможный мирный договор. Путин артикулирует, что не хочет подписывать с Зеленским, поэтому желание исключить его из будущих конфигураций выборов [продиктовано] в том числе деятельностью НАБУ. То, что Ермак стал первой жертвой, говорит о том, что она потом, может быть, либо вплотную займется Зеленским, либо он договорится и не будет участвовать в предполагаемых выборах, не будет торговать такой возможностью», — считает Гращенков.





«Третий трек связан с тем, что российская сторона, наблюдая за Украиной, говорит: «Не было бы уголовного дела — так бы и воровали. Нет никакой внутренней системы сдержек и противовесов». С другой стороны, отставка [Ермака] все же говорит о том, что на Украине существует определенная демократичность процедур. Если уголовные дела возбуждаются, то чтобы не подвергать аналогичному подозрению руководство, человек берет отставку», — добавил он.





Политолог уверен, что все эти три фактора сходятся в единую точку, говорящую о том, что мы находимся на переломном моменте в российско-украинских отношениях, где уходящая администрация не должна иметь большого влияния на те договоренности, которые достигаются между Россией и США. Происходящее сейчас — «грамотный сигнал украинскому руководству, что его время закончилось».





При этом политолог считает, что «наследие» Ермака не отпугнет от поста украинских политиков. Они приложат все силы, чтобы занять место главы офиса президента Украины, так как это дает большое влияние. Однако в итоге пост займет тот, кто будет более благосклонен к нынешней американской политике.





«Сейчас будет вопрос о назначении проактивного представителя американской политики. Той, которая пытается достигнуть сделки с Россией, о которой постоянно говорит Трамп», — резюмировал Гращенков.





Национальное антикоррупционное бюро Украины в течение последней недели обнародовало данные о расследовании дела в сфере энергетики. Главным фигурантом стал бывший коллега Зеленского, совладелец студии «Квартал 95» Тимур Миндич.





По версии следствия, бизнесмен возглавлял преступную группировку, которая выстроила масштабную коррупционную схему на госпредприятии «Энергоатом» — операторе трех украинских АЭС. Участники группы получали от контрагентов госпредприятия откаты в 10-15% от стоимости заключаемых с ними контрактов. Эти средства (порядка 100 миллионов долларов), как утверждается, легализовывали в офисе в центре Киева.





Имя Ермака также всплыло в деле Миндича, утром в пятницу у него прошли обыски. Депутаты Рады Алексей Гончаренко и Ярослав Железняк сообщили, что главе офиса украинского лидера готовятся предъявить подозрения. Поводом, как утверждается, стала его заинтересованность в одном из домов в жилом комплексе «Династия» в поселке Козин под Киевом, строительство которого связывают с бывшим вице-премьером Алексеем Чернышовым. Последний был отправлен под арест 18 ноября.





После обысков главе офиса президента Украины не сообщили о подозрении, утверждали источники «Интерфакс Украина» и «РБК Украина». Ранее к его отставке на фоне коррупционного скандала призывали украинские депутаты, в том числе от правящей партии «Слуга народа».