На прошлой неделе министр армии США Дэн Дрисколл посетил Киев, где представил мирный план Соединенных Штатов по Украине. Изначально документ включал 28 пунктов, однако в итоге, по данным СМИ, их количество сократили до 19. Daily Storm пообщался с представителями Запорожской области, Республики Крым и ДНР и выяснил, что они думают о плане Дональда Трампа и какие проблемы видят на пути к заключению мира.





«Мое мнение как гражданина Российской Федерации и уроженца Запорожской области — однозначно «нет». Некоторые моменты, касающиеся [плана] выведены в отдельные пункты, и никто от него [Зеленского] не будет требовать их исполнения. Никто его к этому не принудит. Пока Зеленский увиливает, Российская армия освобождает земли от нацистской оккупации», — считает член Общественной палаты Запорожской области Владимир Рогов.





Первый зампред Государственного Совета Республики Крым Сергей Цеков уверен, что Россия может принять мирный план, подготовленный США, при определенных условиях. Так, все стороны должны признать Донбасс и другие новые территории частью России. В беседе с Daily Storm Цеков отметил, что с нынешним украинским руководством сложно достигнуть каких-либо договоренностей. По его словам, при смене руководства [Украины] шансы на заключение мирного договора увеличиваются.





«Мы доверяем окончательное решение президенту», — сказал Цеков.





Экс-глава ДНР Александр Бородай также отметил, что решение по мирному договору, который предлагают США, должно приниматься президентом России. По его словам, у РФ есть определенные цели и задачи, которые определяют ее политику.





«Россия всегда относится благосклонно к любым мирным инициативам, но у нас есть условия. <…> ДНР и ЛНР являются субъектами Российской Федерации и не могут выносить отдельное мнение по этому вопросу», — сказал Бородай Daily Storm.





Ранее американская и российская делегации встретились в Абу-Даби и провели первый раунд переговоров. Сегодня обсуждение урегулирования украинского конфликта там продолжается, и, по информации Axios, прямые переговоры проводят в том числе делегации Украины и России.