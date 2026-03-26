Челябинские силовики проверяют, как охраняли школу, где девятиклассник устроил нападение. Пострадали он сам и его сверстница. Оба подростка находятся в больнице, уточнили в МВД.





«Там проходят совместные мероприятия с другими правоохранительными структурами. Принимать процессуальные решения тоже будем совместно. Подробностей о том, кто именно охранял школу, пока нет», — сообщили Daily Storm в пресс-службе ГУ МВД по Челябинской области.





Предварительно, в школе рамки металлоискателей работали, но вопрос, как девятиклассник пронес в учреждение пластиковый арбалет, перцовый баллончик и сигнальную ракетницу — пока остается открытым.





В ведомстве рассказали, что школьник выстрелил в одноклассницу из предмета, похожего на сигнальную ракетницу. Пострадавшая госпитализирована. Как и сам школьник, устроивший нападение. При этом никто из учителей травм не получил. Пострадавших двое», — уточнили правоохранители.





Утром 26 марта школьник выстрелил в сверстницу в классе, после чего попытался скрыться через окно четвертого этажа и получил переломы ног. Одна из версий нападения — буллинг.





По словам других учеников, подросток был тихим, ни с кем не враждовал, но в классе друзей у него не было.





Местные СМИ утверждают, что виновник ЧП увлекается шахматами и неоднократно занимал призовые места на соревнованиях по боевым искусствам.





СК по факту ЧП уже возбудил уголовные дела по статьям «Покушение на убийство двух или более лиц», «Халатность» и «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья граждан».





После ЧП занятия в челябинской школе отменили. Они продолжатся завтра. С некоторыми детьми, по словам руководства школы, сейчас работает психолог.