С 1 апреля в России изменятся правила перевода денег

Правила перевода денежных средств будут изменены в России с 1 апреля этого года. Об этом сообщается на сайте Федеральной налоговой службы.





В реквизитах плательщика теперь нужно указывать полное или сокращенное название организации или банка. Для физических лиц необходимо полностью вписать фамилию, имя и отчество. Индивидуальные предприниматели должны указать полное имя и правовой статус. Также надо указать вид деятельности и идентификационный номер налогоплательщика в случае частной практики.





В поле «назначение платежа» теперь нужно указывать полные данные о товарах, работах или услугах. Также необходимо указать номера и даты договоров и товарных документов. Можно добавить другую информацию, но общий объем не должен превышать 210 символов.





В платежных документах появится новый реквизит — «фактический плательщик». Его нужно заполнять, когда деньги переводит представитель налогоплательщика, например, бухгалтер по доверенности. В этом поле указывают данные фактического плательщика: ИНН, КПП или полное имя для физических лиц.