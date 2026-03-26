Новости
Новости 18+
St
С 1 апреля в России изменятся правила перевода денег
18+
В платежных документах появится новый реквизит «фактический плательщик»
Новости

С 1 апреля в России изменятся правила перевода денег

В платежных документах появится новый реквизит «фактический плательщик»

Правила перевода денежных средств будут изменены в России с 1 апреля этого года. Об этом сообщается на сайте Федеральной налоговой службы.


В реквизитах плательщика теперь нужно указывать полное или сокращенное название организации или банка. Для физических лиц необходимо полностью вписать фамилию, имя и отчество. Индивидуальные предприниматели должны указать полное имя и правовой статус. Также надо указать вид деятельности и идентификационный номер налогоплательщика в случае частной практики.


В поле «назначение платежа» теперь нужно указывать полные данные о товарах, работах или услугах. Также необходимо указать номера и даты договоров и товарных документов. Можно добавить другую информацию, но общий объем не должен превышать 210 символов.


В платежных документах появится новый реквизит — «фактический плательщик». Его нужно заполнять, когда деньги переводит представитель налогоплательщика, например, бухгалтер по доверенности. В этом поле указывают данные фактического плательщика: ИНН, КПП или полное имя для физических лиц.

Подпишитесь на Daily Storm в MAX. Он работает там, где тормозит интернет.

А еще мы есть в Telegram, Дзен и VK.

Макс
Telegram
Дзен
VK
Загрузка...
Загрузка...