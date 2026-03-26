МВД предупредило об ответственности за участие в несанкционированных акциях 27–29 марта

Министерство внутренних дел России предупредило граждан об ответственности за участие в несогласованных митингах и акциях 27–29 марта. Об этом сообщается на сайте ведомства.





Ранее призывы к участию в акциях в указанные даты появились в соцсетях и мессенджерах. МВД также напомнило, что участие в несанкционированных акциях и привлечение к ним других людей, особенно несовершеннолетних, влечет за собой административную и уголовную ответственность. Любые такие попытки будут пресекаться, а организаторы и участники будут задержаны, говорится в сообщении.





Полиция призвала граждан не посещать районы, где планируются мероприятия. Ответственность за детей будут нести их родители. Также взрослых призвали следить за их поведением в интернете.